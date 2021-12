Serena Bortone, la domanda hot che ha offeso Arisa: ecco le parole della cantante

Arisa si è sentita molto ferita dalle parole della conduttrice Serena Bortone: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

La sua carriera è stata costellata di successi, dei successi che anche oggi la rendono unica nel panorama dello spettacolo italiana. A completare questo status di “novità” vi è la vincita del programma Ballando con le stelle che l’ha consacrata una delle artiste più complete e con un senso di spettacolo a 360 gradi: stiamo parlando di Arisa. Ella, dalla sua prima apparizione ha cambiato il modo di fare musica, migliorando, anche il look e il suo aspetto fisico cercando di piacere più a sé stessa. Tra i suoi successi possiamo ricordare Sincerità, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2009, Meraviglioso amore mio e Altalene, uno dei singolo nuovi.

Il suo primo singolo Sincerità, vincitrice della categoria Big del Festival di Sanremo 2009, ha portato una ventata di leggerezza e novità nella musica italiana che sin da subito è stata apprezzata dal pubblico ma soprattutto dalla critica che ha commentato immediatamente il brano affermando: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”.

Il successo di Arisa non è stato immediato in quanto ella, ha svolto diversi lavori prima di approdare sul palco dell’Ariston fra cui La parrucchiera, la babysitter e l’estetista fino a pochi giorni prima del suo esordio a Sanremo.

Sin da subito ella si è dimostrata una donna forte e indipendente svelando al pubblico e ai fan di essere ricorsa alla chirurgia estetica per piacersi di più affermando: “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.

Arisa si è sentita molto offesa ma soprattutto delusa dalle parole di Serena Bortone che le ha fatto una domanda “scomoda” durante la trasmissione condotta dalla stessa Oggi è un altro giorno.

Arisa delusa da Serena Bortone

La cantante Arisa ha ammesso di essersi sentita molto ferita dalla conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, quando quest’ultima le ha chiesto se con il suo nuovo approccio alla femminilità potesse girare un film erotico.

La cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera affermando: “Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna”.