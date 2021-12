Sonia Bruganelli, sapete quanto guadagna l’opinionista del GFVip? Una cifra impressionante

Sonia Bruganelli può contare su un patrimonio davvero impressionante grazie alle diverse attività che svolge e grazie anche al cachet del marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice di Roma classe 1974. Fin dalla più tenera età, sviluppa una forte passione per il mondo della moda tanto che inizia a lavorare come modella di fotoromanzi ed anche come ragazza immagine nelle discoteche per potersi mantenere gli studi fino alla laurea in Scienze della Comunicazione.

Ad oggi gestisce la SDL, agenzia di casting televisivi, ed il brand di abbigliamento Adele Virgy. Dal 2021 è opinionista al Grande Fratello Vip 6. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2002 è sposata con il conduttore Paolo Bonolis che l’ha resa madre di Silvia, Adele e Davide.

Quanto guadagna Sonia Bruganelli? La cifra impressionante

Certo, Sonia Bruganelli è diventata un volto noto per essere la moglie di Paolo Bonolis, ma nel corso degli anni è stata in grado di crearsi una propria vita professionale che le ha permesso di portare a casa il suo stipendio ogni mese.

Ovviamente i personaggi famosi, come sappiamo, non hanno un fisso mensile. Tutto può cambiare da mese a mese: dipende dalle ospitate, dai programmi che li vedono protagonisti, dalle pubblicità sui social, dal fatto che siano o meno ambassador di brand importanti. Quindi tutto va preso con le pinze perché le cifre di cui si parla non hanno un riscontro ufficiale. Ma quanto guadagna Sonia Bruganelli? E’ una domanda a cui in molti vorrebbero una risposta.

Le indiscrezioni parlavano di 15mila euro a puntata presi da Antonella Elia come opinionista del GfVip quindi viene facile pensare che, più o meno, lo stesso cachet spetti alla Bruganelli. Inoltre, Money ci rivela che il marito Paolo Bonolis guadagna ben 40mila euro a puntata e che, se sommiamo il patrimonio di Sonia e quello di Bonolis, parliamo di somme pari a 9 o 10 milioni di euro. Ripetiamo, sono indiscrezioni e rumors, ma se così fosse stiamo parlando di una cifra impressionante.

Sonia Bruganelli e le sue attività lavorative

Inoltre, Sonia Bruganelli ha anche un’agenzia di casting televisivi ed un brand di abbigliamento ed anche queste due attività le permettono di guadagnare cifre importanti.

Così come la sua attività sui social network dove conta oltre 680mila follower e dove racconta la sua vita, ma è anche protagonista di sponsorizzazioni che le permettono di avere un’entrata mensile che, ovviamente, non è mai la stessa, ma cambia a seconda delle collaborazioni intraprese dall’imprenditrice.