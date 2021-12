Alfonso Signorini ‘bastona’ Sonia Bruganelli: “Tu non sei al centro” | L’opinionista abbandona la diretta

Il conduttore Alfonso Signorini bastona Sonia Bruganelli e la donna abbandona la diretta: scintille fra i due

Uno dei conduttori che ha dimostrato sempre la sua professionalità, umiltà e dote comunicativa soprattutto nella trasmissione seguita da milioni di italiani, Grande Fratello Vip è Alfonso Signorini. Il suo talento e la sua bravura sono stati premiati e ha sempre dimostrato di essere una persona che sa affrontare in maniera egregia ciò che succede all’interno della casa e dello studio placando gli animi laddove vi sono delle tensioni. La sua carriera è costellata di successi in quanto egli è il direttore dell’editoriale Chi e successivamente anche di Tv Sorrisi e canzoni.

La sua carriera è stata costellata da successi, egli si laurea con il massimo dei voti dove consegue il perfezionamento in Filosofia Medievale affiancando anche lo studio e il diploma al Conservatorio. La sua propensione allo spettacolo lo spinge a diventare direttore dell’editoriale Chi e, successivamente nel 2008, a diventare direttore dell’editoriale Tv Sorrisi e canzoni.

Il suo talento e a sua propensione al mondo televisivo lo portano nel 2002 all’interno di alcuni programmi televisivi in qualità di opinionista; il primo in assoluto è quello di Piero Chiambretti, Chiambretti c’è in onda su Rai2 e, successivamente, egli è divenuto ospite fisso di alcuni programmi come L’isola dei famosi e il Grande Fratello Vip quando la conduzione era affidata a Ilary Blasi. Egli, dimostrando la sua profonda professionalità ha condotto insieme a Paola Perego un’edizione di Verissimo, poi affidato a Silvia Toffanin fino ad arrivare alla conduzione da solista della casa più spiata d’Italia, Il Grande Fratello Vip.

Di recente è stato al cento della bufera mediatica per una frase che avrebbe pronunciato su un tema molto delicato come quello dell’aborto affermando: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma tra l’altro… Anche quello dei cani non ci piace“. L’affermazione ha portato anche la produzione Endemol a prendere le distanze da quanto affermato.

Ma quello che avviene durante il Grande Fratello Vip ascia sempre senza parole come la lite che Signorini avrebbe avuto con Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, opinionista del programma.

La discussione accesa in diretta tra Signorini e Sonia Bruganelli

Tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini sono scintille durante la puntata del Grande Fratello Vip in quanto i due litigano in maniera furibonda in diretta televisiva e lei imbarazzata abbandona lo studio.

Tutto è iniziato da quando Sonia stava dando il suo parere sulla liason tra Alex Belli, la moglie e Soleil Stasi e le voci si accavallano tanto che Signorini decide di stoppare tutto e perde le staffe affermando: “Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No ora basta davvero fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlate. Basta così grazie. Fermati anche te Alex, stop”.

La bella Sonia lascia lo studio abbandonando la sedia e sui social non si parla d’altro.