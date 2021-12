Cecilia Rodriguez, le parole che hanno sconvolto i fan: “Mi voglio tagliare le…”

Cecilia Rodriguez senza freni ed a proposito di un’importante situazione le sue affermazioni lasciano senza parole i fan.

Cecilia Rodriguez è una showgirl argentina classe 1990. Figlia di Gustavo e di Veronica, è diventata famosa in Italia inizialmente per essere la sorella minore di Belen Rodriguez. Tuttavia, la piccola Rodriguez ha deciso di camminare con le proprie gambe e di non essere etichettata sempre e solo come “sorella di”.

Inizia la carriera di modella e di indossatrice, ma la vera popolarità la raggiunge quando è tra i concorrenti dell‘Isola dei Famosi (2015) e del Grande Fratello Vip (2017). Inoltre, insieme a Belen ha prodotto Me Fui, linea di costumi da bagno, ed Hinnominate, linea di abbigliamento a cui ha preso parte anche il fratello Jeremias. Nel 2020 ha condotto Ex on the Beach Italia al fianco del fidanzato Moser. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Francesco Monte, mentre dal 2017 è al fianco di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e l’amore per le scarpe di Belen

Cecilia Rodriguez e Belen sono pronte a replicare il successo dello scorso anno con Sister’s Market, ovvero un negozio dove vi sarà la possibilità di acquistare i loro vestiti o accessori per beneficenza. Il temporary storie dovrebbe aprire proprio oggi, dopo pranzo. Sono in corso gli ultimi dettagli per fare in modo che tutto vada per il meglio con mamma Veronica e papà Gustavo in prima fila per aiutare le figlie.

Non mancheranno le scarpe di Belen Rodriguez che vanta una collezione di tutto rispetto: bellissime e tanto desiderate, ma disponibili solo per i numeri 37, 37.5 e 38. Ci pensa Chechu a mostrarcele in anteprima tramite le storie di Instagram ed afferma: “Ora capite perché mi voglio tagliare le dita dei piedi?”.

Parole che hanno lasciato senza parole i suoi fan, ma d’altronde lei per prima è innamorata di queste scarpe, purtroppo calza un numero che non coincide con quello della sorella maggiore così può solo ammirarle e sperare che finiscano nelle mani di persone che le ameranno come farebbe lei.

Cecilia Rodriguez ed il sogno di avere un figlio

Nell’ultimo periodo, Cecilia Rodriguez è stata al centro del mondo del gossip poiché si pensava che fosse in dolce attesa. La ragazza argentina, però, ha smentito di essere incinta.

Non ha fatto mistero che un giorno, molto presto, le piacerebbe diventare mamma e poter avere un figlio dal compagno Ignazio Moser diventando, così, una famiglia a tutti gli effetti.