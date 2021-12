Federica Pellegrini a contatto con i camici bianchi: ecco cosa è successo alla Divina

Come sta Federica Pellegrini? In questi giorni è stata a contatto con i camici bianchi ed i suoi fan si sono preoccupati sulle sue condizioni di salute.

Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice veneta classe 1988. Figlia di Roberto e di Cinzia, fin dalla più tenera età si avvicina al mondo del nuoto dimostrando di avere molto talento tanto che, nel 2004, conquista la Medaglia d’Argento alle Olimpiadi di Atene a soli 16 anni nei 200 metri stile libero. Nel 2008 arriva la Medaglia d’Oro nella stessa categoria, ma questa volta alle Olimpiadi di Pechino.

Nuotatrice dell’anno e Cavaliere Ufficiale, nel 2012 vince due ori ed un bronzo agli Europei di Debrecen anche se alle Olimpiadi di Londra non va per il meglio ed arriva quinta. Ottiene un oro ai Mondiali di Budapest nel 2017 ed uno ai Mondiali di Gwangju nel 2019 arrivando, poi, alla quinta finale olimpica a Tokyo 2021. Annuncia la sua decisione di ritirarsi dalle vasche a Napoli durante l’International Swimming League. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Filippo Magnini e Luca Marin, mentre ora è felice al fianco di Matteo Giunta.

Federica Pellegrini dai medici: come sta la nuotatrice?

Il periodo che stiamo vivendo ci ha dato la consapevolezza che è molto importante la prevenzione e che è necessario tenere sotto controllo la nostra salute. A ridosso delle festività natalizie, si sta cercando di far capire sempre più quanto la terza dose del vaccino antiCovid sia importante per poter passare i giorni festivi in tranquillità e sperare che questo incubo finisca presto.

Lo sa bene Federica Pellegrini che, come molti personaggi del mondo dello spettacolo, si è sottoposta alla dose booster del vaccino ed ha documentato il tutto con un post su Instagram dove la vediamo seduta indossando la mascherina mentre un infermiere le fa la puntura. Nessuna parola scritta, a differenza di molti altri, ma solo una medaglia di bronzo ad accompagnare lo scatto.

Non sono mancati i complimenti da parte di colleghi e non solo, ma anche da gente felice di vedere questo gesto fatto dalla Divina sperando che possa convincere anche i più scettici a fidarsi della scienza.

Federica Pellegrini come sta dopo il Covid?

Lo scorso ottobre, Federica Pellegrini è risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo era stata lei stessa ai fan tramite le stories di Instagram dove ammetteva di aver pianto fino a pochi minuti prima. D’altronde lei è sempre diretta, anche nei momenti più difficili.

Non aveva avuto febbre, ma mal di gola, dolori muscolari e la tipica perdita di odore e di gusto. Tuttavia, nonostante abbia avuto il Covid ha deciso di fare comunque il vaccino ed essere ancora più sicura.