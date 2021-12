Federico Fashion Style, la confessione che mette i brividi: “Stava per perdere la vita”

Federico Fashion Style e la confessione che mette i brividi al pubblico: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Una delle personalità più influenti nel campo del benessere, della cura della persona e dei suoi splendidi saloni di parrucchieri che rendono la donna sempre al centro dei desideri è colui che oggi sta facendo molto parlare di sé nel programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci grazie alla sua splendida e meravigliosa personalità semplice ma allo stesso tempo eccentrica nel modo di presentarsi: stiamo parlando del parrucchiere per eccellenza italiano Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il suo successo e la sua bravura lo hanno portato davvero lontano e grazie a questo i suoi saloni sono presenti a Roma, Anzio, Napoli e Milano.

Grazie alla sua personalità e al suo talento si sta facendo riconoscere anche nel programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle insieme alla sua ballerina Anastasia Kuzmina ottenendo un grandissimo riscontro da parte del pubblico. Egli è originario di Anzio e ha 32 anni, ha sempre vissuto della sua passione, il sogno sin da piccolo era quello di creare look adatti alla personalità di ogni donna in grado di sorprenderla in ogni istante tanto che, all’età di cinque anni creava alle bambole speciali look molto stravaganti e questo lo ha portato nel corso della carriera che successivamente ha intrapreso, una grande realtà come tutti i suoi saloni e le sue splendide clienti che lo adorano.

Gli anni di sacrifici e di gavetta sono stati davvero moltissimi ma hanno portato Federico a realizzare il suo più grande sogno ossia quello di avere il primo salone di sua proprietà, ad Anzio. Successivamente è stato scelto come hair stylist di molti personaggi dello spettacolo, in particolare da Valeria Marini e in seguito Nina Moric, Giulia De Lellis e Aida Yespica. La sua voglia di fare lo ha portato davvero lontano creando oggi una serie di saloni presenti in tutta Italia.

La curiosità che per anni ha espresso interesse del pubblico è l’orientamento sessuale dell’uomo e proprio egli in un’intervista ha rivelato: “Io sono eterosessuale e non ho nulla da nascondere” aggiungendo un particolare dettaglio su Selvaggia Lucarelli che afferma il contrario: “Ovvio, se me lo chiedi tu è un discorso, se me lo chiede Selvaggia io le vorrei rispondere in un’altra maniera Il motivo è che la giurata “rimane sempre un pochino ferma nei miei confronti perché decide che io nascondo qualcosa“.

A pochi giorni dalla finale della puntata di Ballando con le stelle, egli è scoppiato in lacrime emozionando il pubblico.

Egli ha confessato: “Sto con Letizia da 15 anni e abbiamo sempre desiderato avere una bambina. Dopo tanto tempo che non veniva, abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita e anche lì ci sono state complicanze. Stava per perdere la vita”.

L’uomo non riesce a intrattenere le lacrime incontrando proprio le parole del giudice con cui si è sempre scontrato sin dalla prima puntata, Selvaggia Lucarelli: “Ho apprezzato la sua capacità di arrivare a un po’ di verità. Credo che piangere gli sia costato moltissimo, perché è l’opposto della tua maschera”.