Sapete dove vive Barbara D’Urso? Una casa degna della regina di Canale 5

Barbara D’Urso vive in una bellissima casa degna del suo stile da regina di Canale 5: ecco i dettagli e le curiosità

La conduttrice per eccellenza dei palinsesti di Mediaset che ha conquistato milioni di italiani con la sua ironia, semplicità e umiltà, originaria di Napoli ma che oggi vive a Milano è lei, la regina di Canale 5: Barbara D’Urso. Alcuni la definiscono la regina del “trash” per via dei temi di gossip che spesso erano oggetto delle sue trasmissioni come Live- Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque. Oggi lo schema proposto nelle sue trasmissioni, su scelta di Pier Silvio Berlusconi, è completamente cambiato in quanto le sue trasmissioni riguardano principalmente temi di attualità e hanno durata minore.

Grazie al suo atteggiamento e alla sua profonda solarità, è riuscita a conquistare milioni di telespettatori che riesce a tenere incollati allo schermo e che sono curiosi di saperne sempre di più circa particolari argomenti. Ella, originaria di Napoli ha deciso all’età di diciotto anni di partire a Milano trasferendosi per cercare fortuna e soprattutto per realizzare il sogno dello spettacolo andando contro anche suo padre che non accettava la sua scelta.

Avrebbe sognato da sempre di iniziare una carriera da modella ma questo non è stato possibile per via della sua altezza, così ha cominciato la carriera da showgirl nel 1977 nella trasmissione di TeleMilano 58, Goal accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi e successivamente come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi.

I suoi show da allora sono stati quasi sempre un successo come Forte fortissimo e Fresco fresco, entrambi del 1982 e in onda su Rai 1. Ha dedicato parte della sua carriera anche recitando in alcune fiction, una delle più importanti è la Dottoressa Giò dove interpretava il ruolo della protagonista, una ginecologa all’interno di un ospedale pubblico. I suoi programmi sono stati per anni un vero successo per via dei temi di gossip e spettacolo che appassionavano moltissimo i telespettatori dove, spesso, ospitava influencer, opinionisti e giornalisti discutendo di vari temi definiti “trash”.

Per colmare le parole di alcune persone, Pier Silvio Berlusconi ha deciso che in questo anno le cose per la trasmissione condotta da Barbara dovevano essere diverse, ponendo l’attenzione solo ai temi di attualità. La bella conduttrice vive in una bellissima casa degna di una regina di Canale 5 come lei.

Dove vive Barbara D’Urso

Barbara D’Urso nonostante sia originaria di Napoli ha deciso di vivere a Milano e vive in una bellissima casa dallo stile minimal e romantica alle porte del capoluogo meneghino.

La sua casa è vicino Cologno Monzese, a pochi passi da Mediaset e la caratteristica principale è il fatto che sia immersa nel verde dove la conduttrice trova la sua serenità e tranquillità nei momenti lontana dai riflettori.

L’arredamento è minimal e il colore più caratteristico dell’abitazione è il white, parquet molto chiaro. Inoltre, durante il periodo del lockdown, ha tenuto incollati i fan mostrando la sua cucina e le prelibatezze da lei realizzate. Dalle Stories si può notare che Barbarella possiede una collezione di peluche di diversi colori e dimensioni.