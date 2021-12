Soleil Sorge, Alex Belli è già nel dimenticatoio: ecco chi la sta ‘consolando’

Solo una settimana fa Alex Belli ha abbandonato il Grande Fratello Vip ed è già stato dimenticato da Soleil Sorge che si sta consolando con un altro concorrente del reality.

Soleil Sorge, in arte Soleil Stasi, è un’influencer nata a Los Angeles (California) nel 1994. Figlia di padre italiano e mamma americana, passa l’infanzia in Abruzzo, precisamente a Sulmona, dove si diploma al Liceo Scientifico. Successivamente fa ritorno in America, a New York dalla mamma, per studiare recitazione e diventare attrice. In Italia è il volto di Roma Tv ed ha preso parte a Miss Italia, ma diventa famosa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2016 come corteggiatrice di Luca Onestini e sua scelta finale.

Nel 2019 è tra i concorrenti dell‘Isola dei Famosi, mentre nel 2020 di Pechino Express in coppia con la mamma Wendy Kay. Nel 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez.

Soleil Sorge ha già dimenticato Alex Belli: merito di chi?

Eravamo tutti convinti che l’addio di Alex Belli alla casa del Grande Fratello Vip avrebbe provocato tristezza e momenti di panico in Soleil Sorge dopo quello che hanno vissuto insieme nei mesi passati, ma così non è stato.

È bastata una settimana all’influencer per andare avanti. D’altronde lei stessa aveva ribadito, più volte, che con l’attore vi era solo una bella amicizia quindi Alex Belli è già finito nel dimenticatoio, mentre Soleil è finita tra le braccia di un altro concorrente che la sta consolando.

Si tratta di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, entrato da poco nella famosa casa. Lui stesso aveva affermato di provare interesse nei confronti di Soleil e di Sophie Codegoni, ma una volta dentro ha fatto la sua scelta stringendo tra le sue braccia Soleil.

Soleil Sorge ed Alessandro Basciano: nuova coppia al Gf Vip?

Un avvicinamento che non è certo passato inosservato sui social network con i fan di Soleil Sorge che fanno già il tifo per questa “coppia” e notano ogni particolare.

Come la battuta dell’influencer: “Dove sei stato questi tre mesi? Questa è la mia ennesima prova di resistenza” oppure Alessandro Basciano che, appena sveglio, le augura il buongiorno con un bacio sul collo. Atteggiamenti che stanno piacendo al pubblico e che sperano almeno in questa volta per un pò di serenità e felicità di Soleil così, in questo modo, riuscirà davvero a voltare pagina dopo Alex Belli.