Alessandro Basciano confessa di essersi rifatto: ecco l’ex corteggiatore prima e dopo la chirurgia

Alessandro Basciano è rifatto. L’ex tronista è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con un nuovo look, ma le foto prima e dopo la chirurgia estetica mostrano il cambiamento.

Alessandro Basciano è un personaggio televisivo nato a Genova nel 1989. Oggi ha 30 anni d’età ed ha raggiunto una certa fama grazie al ruolo da tronista corteggiatore in Uomini e Donne e poi per essere stato uno dei tentatori dell’isola di Temptation Island. Ora per lui inizia una nuova avventura.

Alessandro Basciano è appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality-show condotto da Alfonso Signorini accoglie l’ex corteggiatore a distanza di 96 giorni dall’inizio del programma, nuovo concorrente insieme ad Eva Grimaldi e Federica Calemme.

Al GFVip Alessandro si è fatto subito notare soprattutto tra le ragazze. Il suo fisico scultoreo, il sorriso smagliante e lo sguardo sexy lo hanno reso subito uno dei ragazzi più ambiti nella casa e certamente farà molto parlare di sé nei prossimi giorni. A qualcuno, però, non è sfuggito il cambio di look.

Mettendo a confronto le vecchie foto di Alessandro Basciano con quelle più recenti, è evidente che il ragazzo ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per qualche piccolo ritocco dell’aspetto. Ad attirare le attenzioni del pubblico è soprattutto il volto di Alessandro: notate le differenze?

Denti e orecchie rifatte: la foto di Alessandro Basciano

Ecco l’ex corteggiatore prima della chirurgia: in questa foto, se messa a paragone con quelle precedenti, si capisce benissimo che cosa è successo. Alessandro Basciano si è rifatto i denti e le orecchie: il suo sorriso adesso appare perfetto senza le piccole imperfezioni della dentatura e le sue orecchie a sventola sono scomparse.

Lui stesso ha ammesso di essere un ragazzo timido, che è ricorso alla chirurgia per superare alcune insicurezze legate al suo aspetto fisico. Confessa di essersi rifatto e forse adesso avrà una marcia in più con le ragazze: in Uomini e Donne non era stato scelto e a Tempation Island aveva insidiato Ciavy e Valeria, ma adesso al Grande Fratello si rimetterà in gioco.

Le principali candidate sembrano essere Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Jessica Hailé Selassié. Staremo a vedere se sboccerà l’amore tra le mura del GFVip, di certo per Alessandro Bascioni questa sarà una grande esperienza nella quale proverà a mettersi in gioco fino alla fine, cercando di restarci il più a lungo possibile.