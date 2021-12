Damiano dei Maneskin sbarca a Hollywood: ecco l’indiscrezione che ha fatto impazzire i fan

Clamorosa indiscrezione su Damiano David. Il cantante front-man dei Maneskin sbarcherà presto ad Hollywood: per lui sarebbe pronto un ruolo nelle vesti del più grande attore americano di sempre.

Damiano David, nato a Roma nel gennaio del ’99, è un cantante italiano front-man e membro fondatore dei Maneskin, la band rock italiana vincitrice a Sanremo 2021. Nell’ultimo anno il gruppo musicale ha raggiunto una notorietà planetaria ed ha scalato le classifiche mondiali, complice anche la vittoria all’Eurovision con “Zitti e buoni“.

Da Zitti a Buoni a “Mammamia” e “I wanna be your slave“, i Maneskin ormai non sono più un fenomeno solo italiano. La band romana è amata e seguita in tutto il mondo e di recente sono stati anche negli Stati Uniti d’America per l’apertura del concerto dei Rolling Stones, una sorta di consacrazione definitiva nella hall of fame del rock.

Nel gruppo formato da Victoria De Angelis al basso, Ethan Torchio alla batteria e Thomas Raggi alla chitarra, di certo la voce Damiano David è il membro più in vista della band, quello che piace di più agli ascoltatori, ai fans e agli addetti ai lavori. E adesso per lui sembrano potersi aprire nuove porte.

A lanciare questa nuova clamorosa indiscrezione è la rivista di gossip settimanale Novella 2000, che rilanciano i rumors provenienti direttamente da Hollywood, la patria dell’industria cinematografica negli USA. Damiano dei Maneskin potrebbe presto diventare un attore in un film, e non un film qualunque!

Damiano sarà Paul Newman al docu-film sull’attore

Ecco l’indiscrezione che ha fatto impazzire i fan: Damiano dei Maneskin sbarca ad Hollywood nelle vesti di Paul Newman, uno dei più grandi attori e registi americani di sempre, Premio Oscar alla carriera nel 1986. Negli Stati Uniti Paul Newman è considerato una vera e propria istituzione del cinema, sex-symbol internazionale negli anni ’60.

L’attore è scomparso nel 2008, all’età di 83 anni, e le sue figlie stanno preparando una biografia frutto di un lavoro lunghissimo basato sulle vecchie registrazioni di Newman. Pare che in programma ci sia anche la realizzazione di un documentario e si sta cercando qualcuno capace di interpretare il grande attore americano nel film.

Ebbene, pare che le figlie di Paul Newman abbiano pensato proprio a Damiano dei Maneskin. Il cantante italiano vanta un’incredibile somiglianza con l’attore da giovane e perché no, potrebbe essere proprio lui a vestire i panni di Newman nel docu-film.