Festival di Sanremo, Amadeus prepara il grande colpo: insieme a lui una star della musica italiana

News sul Festival di Sanremo 2022: gran colpo per il conduttore e direttore artistico Amadeus, insieme a lui si prepara ad esserci un ospite fisso che è una vera e propria star della musica italiana.

Ormai non manca moltissimo tempo al Festival di Sanremo 2022. La settantaduesima edizione del festival della canzone italiana si terrà come sempre al Teatro Ariston di Sanremo dall’1 al 5 febbraio 2022 e per il terzo anno consecutivo è ancora Amadeus il conduttore e direttore artistico del festival.

Nei giorni scorsi sono stati finalmente rivelati i nomi dei cantanti in gara: un totale di 25 artisti compresi i 3 vincitori di Sanremo Giovani 2021, Tanani, Yuman e Matteo Romano. Tra i cantanti più attesi ci sono Achille Lauro, Emma, Mahmood con Blanco, Elisa, ma anche Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi.

L’anno scorso sono stati i Maneskin ad aggiudicarsi la vittoria del Festival e il ruolo di rappresentanti italiani all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino. Anche quest’anno la quarta serata del festival sarà dedicata alle cover di canzoni italiane o internazionali degli anni ’60, ’70 e ’80 e le prestazioni dei cantanti incideranno sulla classifica finale.

C’è ancora mistero, però, su chi saranno gli ospiti di Amadeus durante le cinque serate di Sanremo. L’anno scorso il conduttore Rai è stato affiancato da un parterre di donne e il festival ha visto la partecipazione fissa di ospiti come Ibrahimovic e Achille Lauro. Chi ci sarà quest’anno? Spunta una nuova indiscrezione.

Sanremo 2022, Marco Mengoni ospite fisso?

Il quotidiano Il Messaggero ha rilanciato la notizia secondo la quale sarebbe Marco Mengoni il grande colpo preparato da Amadeus per il Festival di Sanremo. Con lui sul palco dell’Ariston ci sarebbe così una star della musica italiana del calibro di Mengoni, che in carriera ha già partecipato a Sanremo due volte da concorrente in gara.

La prima volta di Mengoni a Sanremo è stata nel 2010, la seconda nel 2013 quando ha vinto il festival con la canzone “L’essenziale“. Per lui sarebbe un ritorno nelle vesti di ospite, pronto a salire sul palco al fianco di Amadeus e ad esibirsi tutte le sere. In fondo, lui che è esploso nel 2009 vincendo X-Factor, conosce molto bene le dinamiche della tv.

Ci sarebbe inoltre un altro indizio che porta a Marco Mengoni: pochi giorni fa è stato ospite e quasi co-conduttore insieme ad Amadeus dello Speciale Telethon dei Soliti Ignoti. Ad alcuni è parso un test, una sorta di prima prova in vista del grande palco di Sanremo.