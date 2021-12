GfVip, Adriana Volpe punta il dito contro Manuel e Lulù: l’accusa di strategia

Al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe punta il dito contro Manuel e Lulù: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità

Uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano è proprio il Grande Fratello Vip, la casa più spiata d’Italia dove i concorrenti all’interno dello stesso programma condividono la loro vita 24 ore su 24 pubblicamente senza avere contatti con l’esterno. A condurre in maniera egregia il programma vi è Alfonso Signorini, una persona umile e professionalmente molto preparata che è in grado di affrontare ogni situazione in maniera impeccabile. Al suo fianco vi sono due opinioniste, Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe, ex concorrente dell’edizione passata del Grande Fratello Vip.

Questa edizione ha regalato momenti particolari all’interno della trasmissione tra flirt, discussioni, problemi e litigi anche all’interno dello studio come quello di recente avvenuto tra il conduttore e Sonia Bruganelli che successivamente ha abbandonato lo studio. Anche tra le varie opinioniste inizialmente l’aria era molto pesante per via di una foto postata dalla Bruganelli con Magalli, ex collega di Adriana Volpe, finita ai ferri corti con quest’ultimo.

Proprio la conduttrice e opinionista Adriana Volpe ha rivelato su Magalli: “Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. […] Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. […] Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi”.

Adriana è davvero una donna molto colta e professionalmente parlando è dotata di molta personalità scenica che più spesso lo ha fatto valere in alcune sue conduzioni passate come The Lion Trophy Show, rinominato nel 1997 Lion Network e Mezzogiorno in famiglia.

Non tutti sanno con precisione quale sia il cachet percepito dall’opinionista ma in passato ha espresso opinioni e pareri sui guadagni di altri colleghi rivelando: “[…] su rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Reality in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share […] Prendo atto che Mezzogiorno in famiglia, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è stato chiuso![…] Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Reality, come ho letto su vari articoli, prende 500.000 euro perché se veramente fosse così, in proporzione Fazio prende poco”.

Adriana Volpe punta il dito contro due concorrenti del Grande Fratello Vip accusandoli di fare di tutto con una strategia ben precisa.

Adriana Volpe e il dito puntato contro Manuel e Lulù

L’opinionista Adriana Volpe in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000 ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo pensiero su alcuni concorrenti della casa del Gf Vip, in particolare su Lulù e Manuel Bortuzzo.

Ella ha confessato sulla coppia: “Manuel mi ha molto sorpreso. n pochi giorni ha stravolto il suo atteggiamento nei confronti di Lulú con la quale adesso è tenero e accogliente dopo aver fatto di tutto per allontanarla da sé e dalla casa. Le ipotesi sono due: amore in evoluzione o strategia. Non escludo niente”.