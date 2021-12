Mara Venier insultata dietro le quinte: ecco cos’è successo alla conduttrice

Mara Venier insultata dietro le quinte del suo programma: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda

La definiscono la “Zia della domenica” per il suo ormai programma divenuto un cult della cultura televisiva della rete Rai dove, tiene in compagnia gli italiani intrattenendoli con musica, interviste, momenti simpatici e temi di attualità come è avvenuto lo scorso anno quando si è affrontato spesso il tema della pandemia che stiamo affrontando ancora oggi. La sua presenza è stata sempre formidabile e tutti la definiscono una delle conduttrici più professionali di cui gode il panorama televisivo italiano: stiamo parlando di Mara Venier.

I suoi inizi li possiamo attribuire al suo trasferimento da Venezia, città dove è nata e cresciuta a Roma per seguire il suo primo marito che voleva intraprendere la carriera di attore. Anch’ella, di conseguenza comincia a dedicarsi all’attività attoriale avendo la fortuna di partecipare a diversi film che le donano un successo strepitoso; possiamo citarne alcuni come Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini, Testa o Croce, Zappatore e alcune commedie all’italiana affiancando il suo compagno dell’epoca Jerry Calà.

Jerry Calà nei suoi 70 anni di vita ha parlato anche della presenza di Mara Venier e del valore che quest’ultima ha nella sua vita dichiarando: “È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità. Amo la sua schiettezza, il suo essere sempre di pancia, empatica e pronta a commuoversi, ma anche a gioire spontaneamente. È una delle persone più vere che conosco”.

Chi ha scoperto la sua dote comunicativa è stato Nanny Loy che la lanciò nel mondo della conduzione con alcune candid camera dove Mara si affianco ad un semisconosciuto Fiorello per poi arrivare, nel 1993 alla conduzione di Domenica In al fianco di Luca Giurato. Vista la sua grande professionalità le fu proposta la conduzione di Domenica In da solista, programma oggi che ha come punto di riferimento il suo volto definendola la “zia della domenica”.

Mara Venier ha fatto una rivelazione su una collega che pare l’abbia insultata.

Mara Venier e la rivelazione su una collega

Mara Venier è stata ospite nel programma condotto dal suo caro amico Alberto Matano, La vita in diretta e dopo aver visto un videoclip di qualche anno fa ha fatto una rivelazione.

Il video la inquadrava mentre cantava insieme a Maurizio Vandelli e Shel Shapiro e a quest’ultimo in tono scherzoso avrebbe rivelato: “Sono stata insultata per tutto il video, mi hai insultata, ma la verità era che eri geloso perché cantavo con Vandelli”.