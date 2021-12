Paola Di Benedetto si mostra al naturale: senza trucco è irriconoscibile

Avete mai visto Paola Di Benedetto senza trucco? La modella e conduttrice si mostra per la prima volta al naturale su Instagram, ma senza make-up sembra quasi irriconoscibile.

Paola Di Benedetto è una modella, showgirl, conduttrice televisiva e radiofonica nata a Vicenza nel 1995. Oggi ha 26 anni d’età e compirà 27 anni a gennaio e di recente ha condotto Hot Factor, lo show che va in onda su Sky Uno subito dopo X-Factor. È anche una delle voci della radio RTL 102.5 e nel 2020 ha pubblicato una biografia con Rizzoli.

È forse la prima volta che Paola Di Benedetto si mostra così al naturale sui social network. Siamo sempre abituati a vedere la giovane modella truccata e ben vestita e invece questa volta ha pubblicato su Instagram delle foto che la ritraggono senza trucco, al punto da sembrare quasi irriconoscibile.

È lei stessa a spiegare i motivi di questa scelta: “Posto questa foto non per avere consenso popolare, ma perché voglio comunicare davvero con voi” e aggiunge, usando tutti gli asterischi del caso per essere inclusiva: “Comunicare con te che in questo momento leggi e ti fai schifo. Perché ti vedi grass*, inadatt*, brutt*, sfigat*“.

Ciò che colpisce di queste foto, infatti, sono i brufoli sul volto di Paola Di Benedetto, così grandi e invasivi che a vederla senza trucco è irriconoscibile. Uno sfogo della pelle probabilmente dovuto allo stress della vita privata e lavorativa, oltre che del trasloco che la conduttrice ha dovuto affrontare di recente. “E quindi la mia pelle cosa fa? Mi parla“, scrive lei su Instagram. Ecco le foto senza trucco.

Le foto di Paola Di Benedetto senza trucco su Instagram

Nonostante tutto, la showgirl non sembra troppo preoccupata dei brufoli: “So che tutto questo fra qualche settimana o forse mese, chi lo sa, scomparirà“. Paola Di Benedetto sembra più interessata a guardare i lati positivi della vicenda: “Ho imparato a conoscermi e ad accettare il fatto che essere Umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento“.

Le foto su Instagram sono un pretesto per lanciare un messaggio positivo di accettazione, contro le discriminazioni: “Chi lo dice che non possiamo vivere i nostri cambiamenti in totale serenità? Chi le ha scritte queste regole? E soprattutto chi dice che debba essere sempre così? Io non ci sto. Io sono umana. E non voglio essere perfetta“.

Paola Di Benedetto si accetta così com’è, al naturale, e non ha intenzione di farsi frenare: “Io comunque mi sento davvero bene anche con questi brufoli in faccia, ho voglia di fare esattamente le stesse cose di sempre“.