Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi cacciati in malo modo dal ristorante: brutta disavventura per i due ex gieffini

Brutta disavventura per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che, durante una romantica vacanza a Parigi, sono stati cacciati in malo modo da un ristorante per un motivo davvero assurdo.

Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo di Matera classe 1990. Dopo il diploma, si trasferisce a Roma dove lavora come cameriere e bagnino per mantenersi. Diventa famoso nel 2013 quando è diventato il primo Velino della storia di Striscia la Notizia in coppia con Elia Fongaro. Poi lo troviamo in Temptation Island Vip nel 2018, Grande Fratello Vip nel 2020 e Tale e Quale Show nel 2021. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con Ariadna Romero che l’ha resa madre di Leonardo (2017). Dal dicembre 2020 è fidanzato con Giulia Salemi.

Per quanto riguarda Giulia Salemi, invece, è una modella di Piacenza classe 1993. Di origine iraniana da parte di madre, dopo il diploma al Liceo Scientifico studia un anno economia all’Università per poi abbandonare gli studi. Nel 2014 arriva terza a Miss Italia e nel 2015 partecipa a Pechino Express con la mamma. Nel 2018 e 2020 è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e, durante la prima esperienza, si fidanza con Francesco Monte.

Cosa è successo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Parigi?

Non sempre tutto va per il meglio ed ora che i social hanno preso il sopravvento possiamo renderci conto che anche ai personaggi famosi spesso capitano delle disavventure. Lo sanno bene Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si trovano a Parigi per qualche giorno di vacanza e la modella ha raccontato una disavventura che li ha visti protagonisti.

La coppia aveva prenotato in un ristorante ed aveva già pagato, ma purtroppo a causa del traffico sono arrivati un po’ in ritardo e sono stati cacciati in malo modo dallo staff. La Salemi, incredula, racconta che: “Sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante gli avessimo spiegato in modo carino i problemi avuti con il traffico”.

Capita a tutti di arrivare in ritardo per colpa del traffico che, soprattutto nel periodo natalizio, aumenta, ma a quanto pare il famoso ristorante non ha voluto comprendere la situazione ed ha cacciato i due fidanzatini.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante

Giulia Salemi prosegue: “Li abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 22.30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora, quindi la cucina era ancora aperta e non gli costava niente. Non andate mai qui. Posto tremendo. Staff tremendo”.

E posta il nome e l’indirizzo del ristorante che li ha cacciati mettendoci sopra una X. I fan sono dalla loro parte e si chiedono se almeno i soldi sono stati restituiti alla coppia.