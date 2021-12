Ricordate Kaspar Capparoni, concorrente de “L’Isola dei famosi 14”? Ecco che fine ha fatto

Kaspar Capparoni noto attore e concorrente del reality L’Isola dei famosi 14 che fine ha fatto? ecco i dettagli e le curiosità

Un attore italiano noto per i suoi occhi azzurri e lo sguardo penetrante è lui Kaspar Capparoni, classe 1964, noto al pubblico italiano per aver preso parte a diverse fiction di successo debuttando a soli diciotto anni con Giuseppe Patroni Griffi a teatro con il quale lavorerà per vent’anni. Dopo ben venticinque anni arriva la svolta recitando nel film di Dario Argento Phenomena. Tra i film di maggiore successo dove figura il suo volto possiamo ricordare Il sole nero, Colpi di Luce, Bellifreschi al cinema. Mentre a in televisione ricordiamo alcune fiction Le tre rose di Eva e Donna detective per la regia di Cinzia Th Torrini.

La sua carriera è costellata di successi e spesso lo abbiamo visto recitare in alcune fiction televisive di grande successo che lo hanno consacrato uno dei migliori attori italiani fra cui possiamo ricordare diverse fiction televisive come Incantesimo, Ricominciare, Elisa di Rivombrosa, La caccia e la serie datata anno 2006, Capri che ha ottenuto un ottimo riscontro.

Egli ha rivelato di aver passato un momento davvero drammatico pensando addirittura al suicidio e rivelando: “Portato via dai carabinieri in camerino. Arrestato per tre giorni e processato per direttissima insieme a uno che aveva accoltellato una prostituta. La mia ex moglie mi aveva accusato di averla picchiata varie volte. Era tutto inventato, come hanno stabilito più sentenze. Alla base c’era una gelosia morbosa. Sono stato assolto, ma ci ho messo quattro anni per recuperare la mia integrità agli occhi del mondo”.

L’attore è stato legato alla modella Ashraf Ganouchi ha avuto due figli, Sheherazade nel 1993 e Joseph nel 2000. Ma nel febbraio 2003, egli venne arrestato con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona: successivamente fu assolto dall’accusa egli obblighi dell’assistenza familiare, condannato però al pagamento di una multa di 300 euro per insulti nei confronti della ex moglie.

Curiosità dell’attore

Kaspar è stato uno dei concorrenti del reality L’Isola dei famosi 14 e dopo il programma è venuto a conoscenza del tragico lutto e la scomparsa di Dakota, uno dei suoi pastori svizzeri.

L’uomo in un’intervista ha rivelato: “Una notizia che mi ha lacerato il cuore. Per me è stato un colpo durissimo. Sapevo che non stava bene, inoltre era anche anzianotta. Lei è stata al mio fianco per 14 anni: è stata una compagna fedele, affettuosa, intuiva i miei umori al primo sguardo. Il suo amore era incondizionato”.