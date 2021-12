“Amici”, Deddy ai ferri corti con la fidanzata: la loro storia è ai titoli di coda | L’indiscrezione

Deddy e la fidanzata si sono lasciati? Il cantante ex concorrente di Amici sembra essere ai ferri corti con la ragazza e la loro storia d’amore pare ormai giunta ai titoli di coda. Ecco l’indiscrezione.

Dennis Rizzi, in arte Deddy, è un giovanissimo cantante nato a Torino nel 2002. Oggi ha solo 19 anni d’età ma la sua carriera da artista ha preso una gran piega l’anno scorso, quando ha partecipato alla ventesima edizione del talent-show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi“, classificandosi quinto.

Nel 2021 è uscito “Il cielo contromano su Giove“, riedizione nel primo album musicale del cantante Deddy, che dunque prosegue la sua carriera nel mondo della musica. Nel frattempo, però, il suo nome rimbalza agli onori della cronaca anche per notizie di gossip. Da un po’ si parla del suo fidanzamento con Mariasole Pollio.

Lei è una giovane attrice e influencer classe 2003 ed ha 18 anni d’età, famosa per aver interpretato il ruolo di Sofia Gagliardi nella serie tv Don Matteo. Maria Sole Pollio ha recitato anche nell’ultimo film di Leonardo Pieraccioni “Se son rose”, dove interpreta la giovane Yolanda.

Questa estate Maria Sole Pollio e Deddy erano usciti allo scoperto durante le riprese di Battiti Live, su Italia 1, dove lei era conduttrice e lui cantante. Adesso, però, pare che la relazione amorosa tra Deddy e Mariasole sia arrivata al capolinea: chi sperava di vederli insieme ancora a lungo resterà deluso leggendo le nuove indiscrezioni di gossip.

Deddy e Mariasole Pollio si sono lasciati? Ecco le prove

A svelare la rottura nella coppia è la showgirl e opinionista televisiva napoletana Deianira Marzano che su Instagram ha elencato le prove a carico della sua tesi: Deddy e Mariasole sarebbero ormai ai ferri corti, lo dimostrano gli screenshot e i numerosi indizi lasciati sui social dai due ragazzi.

Su questo la Marzano è sicura: “Persone vicine di famiglia mi hanno detto che per ora si sono lasciati e non sanno se torneranno insieme, anche perché non sanno come comunicarlo ai fan e gestire questa cosa“.

Insomma, sia Deddy che Mariasole temono che la fine del loro fidanzamento possa in qualche modo nuocere sulla loro carriera professionale e intaccarne la visibilità. “Anche per questo” – scrive Deianira – “per non dare nell’occhio si sono messi d’accordo di riseguirsi“. Fino a quando potrà reggere? I due giovani torneranno insieme o annunceranno la rottura anche su Instagram? Staremo a vedere.