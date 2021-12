Cristina Parodi a contatto con i camici bianchi: ecco cos’è successo alla giornalista

Cristina Parodi a contatto con i dottori, ma cosa è successo alla giornalista e, soprattutto, come sta ora?

Cristina Parodi è una giornalista ed una conduttrice televisiva di Alessandria classe 1964. Figlia di Pietro e Laura, sorella di Benedetta e Roberto, si diploma al Liceo Classico e poi si trasferisce a Milano per laurearsi in Lettere Moderne. Inizialmente la sua è una carriera nello sport come tennista salvo poi mettere da parte le racchette e decidere di dedicarsi al piccolo schermo. Inizia a lavorare per emittenti locali fino al 1990 quando approda a Mediaset dove conduce la prima edizione del Tg5.

È il volto storico di trasmissioni come Verissimo, La vita in diretta e Domenica In. Nel 2020 presenta, su Rai 5, il Premio Campiello. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1995 è sposata con Giorgio Gori che l’ha resa madre di Benedetta (1996), Alessandro (1997) ed Angelica (2001).

Cristina Parodi dai medici: come sta la giornalista?

Quello che stiamo vivendo è un periodo in cui molti si stanno sottoponendo alla terza dose del vaccino anti Covid. Per questo motivo, diversi personaggi famosi hanno deciso di far vedere che anche loro stanno facendo lo stesso per essere un esempio e magari convincere i più scettici.

Sui social network non mancano le foto dei volti noti mentre si vaccinano ed anche Cristina Parodi non è da meno ed ha immortalato il momento in cui è entrata in contatto con i camici bianchi. Nella foto vediamo la giornalista sorridente mentre un’infermiera è impegnata a farle la terza dose. Un sorriso radioso anche se, ovviamente, è nascosto dalla mascherina, ma gli occhi rivelano la sua felicità.

“Terza dose fatta! Per vivere il periodo delle feste in sicurezza, per proteggere me stessa e gli altri. Perché il vaccino vuol dire libertà”. Diversi i colleghi che le hanno fatto i complimenti come Caterina Balivo che ha rivelato che settimana prossima tocca a lei. Ovviamente non sono mancante le critiche sia per un pensiero diverso, ma anche battute ironiche sul fatto che il vaccino funziona lo stesso anche se non si pubblica la foto sui social, messaggi a cui la Parodi ha risposto con degli smile.

Cristina Parodi ed il suo pensiero sui vaccini anti Covid

Appena c’è stata l’opportunità di vaccinarsi, Cristina Parodi era in prima fila: “Dopo tutto quello che abbiamo passato a Bergamo, dopo tutta la tragedia, non avrei potuto aspettare un giorno a vaccinarmi”. Ovviamente la giornalista non ha posto nessun obbligo per i suoi figli che, dopo un confronto chiaro ed aperto in famiglia, hanno scelto di vaccinarsi: “Ormai sono adulti, viaggiano e si informano: sono consapevoli dei pericoli”.

La figlia Benedetta, nonostante le due dosi di vaccino, questa estate è risultata positiva al Covid, durante le vacanze in Corsica, ma per fortuna non ha avuto sintomi gravi come rivela la mamma: “Il vaccino ha tutelato lei e noi e se è vero che il virus ritorna è ancora più vero e importante difendersi”.