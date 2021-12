Federica Panicucci, avete mai visto la casa della presentatrice? Un esempio di eleganza

Federica Panicucci ha una casa bellissima e molto ampia ed elegante: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità

Una delle conduttrici radiofoniche e televisive di un certo spessore che accompagna gli italiani nelle loro mattine abitudinarie è lei, la splendida Federica Panicucci. Si è divisa tra i palinsesti Rai e Mediaset per un po’ di tempo tanto da raggiungere la notorietà solo successivamente conducendo varie trasmissioni di Italia Uno, una in particolare è il programma musicale Festivalbar. Per anni è stato il volto indiscusso della trasmissione radiofonica Radio Deejay dove ha condotto Dear Deejay, trasmissione della domenica mattina lavorando anche per R101.

Dopo varie esperienze nel campo della moda e della pubblicità, nel 1987 debutta come centralinista dell’ultima edizione di Portobello e successivamente diventa annunciatrice di alcune trasmissioni fra cui Supersix, rete per cui ha condotto diverse rubriche musicali. Le esperienze la portano molto lontano, a lavorare per Fininvest, diventata successivamente Mediaset divenendo una delle vallette del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo.

Nel 1992 raggiunge la notorietà con il programma musicale Festivalbar conducendone l’anteprima proseguendo nello stesso anno a Unomania. L’anno dopo è la padrona di casa del Festivalbar affiancando Amadeus e Fiorello e con quest’ultimo conduce anche le edizioni del 1994 e del 1995.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della bella Federica, ella nel 2006 sposa il dj Mario Fargetta da cui ha avuto due figli, Sofia e Mattia separandosi nel 2015 ed ella si lega all’imprenditore Marco Bacini tanto da parlare del loro incontro e dell’amore che prova per lui affermando: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta“.

Federica Panicucci vive in una bellissima abitazione ampia ed elegante degna della sua particolare bellezza.

La casa di Federica Panicucci: mix tra eleganza e raffinatezza

Federica Panicucci vive in un bellissimo appartamento lontano dagli occhi indiscreti ma in pieno centro del capoluogo lombardo in cima ad un bellissimo appartamento e spesso, tramite le Stories Instagram, i fan sono soliti sbirciare parti dell’appartamento della conduttrice.

Il colore predominante è il white soprattutto nelle camere principali come il soggiorno, la cucina e la camera da letto. Nonostante tutto sia curato nei minimi dettagli quello che prevale è il terrazzo da cui è possibile la vista di tutta la città di Milano, una vista mozzafiato.

Una casa curata nei minimi dettagli creando spazi essenziali e molto belli dove ci si può rilassare, divertirsi e ricevere ospiti.