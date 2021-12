GfVip, Sonia Bruganelli rompe il silenzio: ecco la verità sull’addio

Sonia Bruganelli è pronta a dire addio al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip? L’imprenditrice ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua verità.

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice di Roma classe 1974. Fin dalla più tenera età, sviluppa una forte passione per il mondo della moda tanto che inizia a lavorare come modella di fotoromanzi ed anche come ragazza immagine nelle discoteche per potersi mantenere gli studi fino alla laurea in Scienze della Comunicazione.

Ad oggi gestisce la SDL, agenzia di casting televisivi, ed il brand di abbigliamento Adele Virgy. Dal 2021 è opinionista al Grande Fratello Vip 6. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2002 è sposata con il conduttore Paolo Bonolis che l’ha resa madre di Silvia, Adele e Davide.

Sonia Bruganelli dirà addio al GfVip?

Sono sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Sonia Bruganelli al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Già in passato si parlava di questa possibilità quando si è deciso di prolungare il reality show fino a marzo visto che magari si potevano avere altri impegni lavorativi, ma ora soprattutto dopo le ultime vicende, come il litigio con Alfonso Signorini se ne parla ancora di più.

C’è chi si chiede se a gennaio 2022 la Bruganelli lascerà il reality show o se continuerà a fare il suo lavoro. Sono diversi i video che girano sui social in questi giorni e, dopo essere rimasta in silenzio, la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di commentare e di rendere chiare le sue intenzioni sul suo futuro al GfVip.

Inizialmente ha dato spazio a risposte con sole emoticon ambigue e dubbie che hanno fatto aumentare i sospetti. Poi ha deciso di essere più esplicita facendo, però, attendere tre ore e commentando con un semplice “Ma noooo!” chiarendo, così, ogni dubbio e rivelando che fino a marzo 2022 la troveremo come opinionista del Grande Fratello Vip. Nonostante i litigi ha deciso di andare oltre e rimanere nel programma.

Sonia Bruganelli sarà sostituita da Elenoire Casalegno?

Gabriele Parpiglia rivela, però, che Sonia Bruganelli molto probabilmente non prenderà parte ad una puntata del Grande Fratello Vip poiché, in quei giorni, sarà in vacanza con la sua famiglia.

Ed è subito iniziato il toto nomi su chi prenderà il suo posto, seppur per solo una puntata. La principale candidata a sostituire la Bruganelli sembra essere Elenoire Casalegno, ma ancora la decisione non è stata confermata e dobbiamo aspettare.