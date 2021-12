Giulia De Lellis a ruota libera sul suo grande segreto: “In pochi sanno che…”

Giulia De Lellis senza segreti, rivela un suo grande segreto di cui davvero in pochi sono a conoscenza.

Giulia De Lellis è un personaggio televisivo di Pomezia classe 1996. Dopo il diploma all’Istituto professionale di moda e di arte, arriva per lei il successo. Precisamente nel 2016 quando, appena ventenne, partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante: una storia d’amore che ha appassionato il pubblico fino al 2019 quando la ragazza ha scoperto vari tradimenti da parte del fidanzato ed ha deciso di scrivere il titolo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! edito da Mondadori e che è stato il libro più venduto in Italia su Amazon.

Una carriera in ascesa che la vede testimonial di importanti brand e che nel 2017 l’ha vista partecipare al Grande Fratello Vip. Nel 2021 debutta come attrice al fianco di Fabio Volo in Genitori vs Influencer e conduce il reality Love Island. Per quanto riguarda la sua vita privata è stata, appunto, al fianco di Andrea Damante, di Andrea Iannone mentre ora è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.

Quale è il grande segreto di Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis è abituata a condividere quasi ogni momento delle sue giornate con i fan. D’altronde è una delle influencer più amate del mondo virtuale proprio perché si mostra nella sua quotidianità senza filtri.

Spesso ama condividere anche i suoi pranzi o le sue cene con succulenti ricette ed è proprio a tal proposito che la ragazza di Pomezia si lascia andare a ruota libera e rivela un suo grande segreto: “In pochi sanno che: nel mio piatto non faccio mai toccare portate (neanche 2° con contorno), non mischio alimenti in nessun modo (neanche il gelato), mangio tutto tagliuzzato, moooolto tagliuzzato”.

Il tutto con annessa una foto, nelle stories di Instragram, a testimonianza di quello che dice per dimostrare che è vero: le verdure, infatti, sono ben lontane dall’uovo strapazzato. Una rivelazione che nessuno si aspettava, ma in cui molti si sono ritrovati.

Come procede la relazione tra la De Lellis e Carlo Gussalli Beretta?

Nel frattempo, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussall Beretta procede a gonfie vele con i due che convivono a Milano ma che, appena possono, si ritagliano momenti tutti per loro anche lontani dal capoluogo lombardo.

Sia per piacere che per il lavoro della De Lellis. Pochi giorni fa, si trovavano a Cortina dove Giulia ha fatto girare la testa a tutti i suoi follower e non solo pubblicando una sua foto in lingerie rossa con la neve sullo sfondo.