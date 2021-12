Rosalinda Cannavò, la dichiarazione che spaventa i fan: “…sparisco nel nulla”

Che fine ha fatto Rosalinda Cannavò? Cosa sta succedendo alla bella attrice? Le sue parole hanno fatto allarmare i suoi fan.

Adua Del Vesco è un’attrice di Messina classe 1992. Il suo vero nome è Rosalinda Cannavò, ma ha scelto questo nome d’arte per debuttare sul piccolo schermo. Dopo aver studiato danza, debutta come attrice a 16 anni e si trasferisce a Roma per seguire corsi di dizione e di recitazione. Nel 2012 debutta nella fiction L’onore e il rispetto diventando un volto conosciuto, dopo due anni la troviamo al cinema con Sapore di te.

Seguono altre apparizioni in titoli noti come Il peccato e la vergogna 2 (2014), Rodolfo Valentino – La leggenda (2014), Furore (2014-2018), Non è stato mio figlio (2016) fino a Il bello delle donne…alcuni anni dopo (2016). Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip dove trova l’amore con Andrea Zenga e nel 2021 è la conduttrice di Casa Chi su Mediaset Infinity ed Instagram. In passato, è stata l’ex fidanzata di Gabriel Garko, ma si trattava solo di una montatura per fini pubblicitari.

Rosalinda Cannavò sparisce dai social: cosa è successo?

Rosalinda Cannavò è, da sempre, molto presente sui social network poiché ama condividere la sua quotidianità con i suoi fan, renderli partecipi delle sue giornate e di cosa fa. Ci sono, però, dei momenti in cui improvvisamente sparisce dal mondo virtuale ed è lei stessa a spiegarne il motivo.

Tramite una storia pubblicata su Instagram, l’attrice ha rivelato che: “Io che sparisco nel nulla. Quando sento nell’aria della tossicità, mi circondo di chi amo e per fortuna in questi giorni ho avuto la fortuna di avere i miei genitori qui vicino”. Come sappiamo, vive lontana dalla sua famiglia con lei a Milano ed i genitori in Sicilia.

Per questo motivo, una delle cose a cui tiene maggiormente è quella di dedicarsi completamente ai genitori quando loro si trovano a Milano o quando è lei a scendere in Sicilia. Nonostante questo ha trovato qualche minuto del suo tempo per aggiornare i follower e non farli spaventare di questo suo eclissarsi in modo improvviso dai social.

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga: matrimonio in arrivo?

Nel frattempo, la relazione tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga procede a gonfie vele con i due che si sono appena ritagliati un po’ di tempo per loro e si sono concessi una vacanza a Parigi dove, oltre a visitare la capitale francese, hanno fatto varie esperienze culinarie e non.

Il loro amore è sempre presente tanto che c’è chi dice che Zenga sia pronto a seguire le orme del fratello Nicolò ed a chiedere in sposa Rosalinda, non ci resta altro che aspettare e vedere se i rumors diventeranno realtà.