Sapete quanto guadagna Milly Carlucci? Uno stipendio da far paura

Uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, ma volete sapere quanto guadagna Milly Carlucci? Le cifre che porta a casa ogni anno fanno paura.

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è una conduttrice televisiva di Sulmona classe 1954. Volto noto del piccolo schermo e molto amata dal pubblico, è diventata famosa negli anni ’90 dopo essere stata la protagonista di programmi di successo come Scommettiamo che…?, Luna Park, Pavarotti&Friends fino ad arrivare al Festival di Sanremo.

È la volta poi della conduzione di Ballando con le stelle, il varietà più longevo della Rai, in onda dal 2005 e sempre molto seguito dai telespettatori. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1985 è sposata con Angelo Donati che l’ha resa madre di Angelica (1986) e di Patrick (1991).

Quanto guadagna Milly Carlucci?

Milly Carlucci è uno dei volti più amati del piccolo schermo e, per questo motivo, verrebbe spontaneo pensare che sia uno dei personaggi più pagati del mondo televisivo alla pari di Fabio Fazio, Carlo Conti o Bruno Vespa che, ogni anno, guadagnano da 1 a 2 milioni di euro.

Non è la stessa cosa per la Carlucci che guadagna circa la metà dei suoi colleghi. Al timone, da 16 anni, di Ballando con le Stelle grazie al programma, ogni stagione, riesce a guadagnare 400.000 euro. Certo, non si tratta dell’unica entrata della conduttrice a cui vanno aggiunti anche i cachet di varie serate televisive o ospitate in programmi tv.

Sicuramente il suo è uno stipendio da far paura, degno di nota, che le permette di vivere una vita agiata in una bella casa di Roma dove convive con il marito, mentre i figli hanno la loro vita a Londra e sono indipendenti.

Milly Carlucci nega la crisi con il marito

Milly Carlucci è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Una vera eccezione nel mondo dello spettacolo poiché è sposata con lo stesso uomo da oltre 30 anni: “Sono una persona che ha scelto da subito di tenere separate le due vite. Quella pubblica e quella privata. Mio marito è un grande fan del mio lavoro, però lui fa l’ingegnere, la famiglia fa un’altra cosa”.

Lontana dal gossip e dai rumors, i due sono uniti più che mai nonostante si parli di una crisi nell’ultimo periodo: “Il mio matrimonio è perfettamente integro. Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio tra me e Angelo sostenendo che io avevo deciso di produrre creme di bellezza e mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”.