Benedetta Rossi racconta la sua prima volta: ecco che effetto le ha fatto

Benedetta Rossi, la foodblogger per eccellenza, racconta la sua prima volta: ecco l’effetto che le ha fatto, i dettagli e le curiosità

I suoi piatti prelibati e gustosi dalle ricette semplici e molto familiari l’hanno resa unica e amata da molti italiani che la seguono con molto piacere nella sua trasmissione di successo Fatto in casa con Benedetta, proprio su Food Network Italia, canale 33. La sua passione l’ha resa celebre soprattutto sul web: stiamo parlando di Benedetta Rossi che con l’aiuto di suo marito è diventata ispirazione di molte famiglie italiane che utilizzano le sue ricette per sorprendere i propri ospiti.

Benedetta Rossi nasce a Porto San Giorgio in provincia di Fermo nel 1972 e ha reso la sua passione un vero e proprio lavoro ereditando i segreti della cucina da due personalità che l’hanno influenzata in maniera positiva come sua mamma e sua nonna e per pagarsi gli studi comincia a collaborare nell’agriturismo di famiglia. Nel 1990 insieme a Marco Gentili, suo attuale marito, decide di aprirsi un agriturismo di sua proprietà.

La vera svolta è quando comincia a registrare con dei semplici video le sue ricette in un suo blog divenendo in poco tempo una food blogger di successo. Questo, la porta a collaborare con i più grandi brand internazionali di food and wine fino alla svolta: le viene proposta la conduzione di un programma su Food Network Italia, canale 33 dove svela le ricette semplice, gustose e raffinate per sorprendere ogni tipo di ospite.

Il suo successo e la notorietà l’ha portata ad affrontare un percorso tutto in salita scrivendo anche dei libri di cucina come “Fatto in casa da Benedetta”, l’anno successivo “Fatto in casa da Benedetta 2” e nel 2018 “La cucina di casa mia” editi da Mondadori.

Insieme a suo marito Marco Gentile ha deciso di festeggiare la luna di miele sulla spiaggia delle Hawaii, rinnovando le promesse dopo ben dieci anni di matrimonio tanto che la donna ha scritto sui social: “Al tramonto abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio…ci siamo emozionati come 10 anni fa”.

La donna ha svelato ai suoi fan di aver fatto un passo per la prima volta.

Benedetta Rossi e la sua prima volta

La splendida Foodblogger Benedetta Rossi si sta godendo attimi di vacanza sulle Dolomiti, precisamente sul lago di Braies e ha raccontato la sua prima volta proprio ai suoi followers che hanno apprezzato la sua foto con il suo cagnolino e dei mega sorrisi.

Ella, nel dettaglio ha scritto: “È la prima volta che mi capita di camminare su un lago ghiacciato, meraviglioso ma vi confesso che fa un certo effetto”.