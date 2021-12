Alex Belli accusato di violenza dalla sua ex: “… un mostro”

Il protagonista indiscusso del Gf Vip, Alex Belli è stato accusato di violenza dalla sua ex che lo ha definito un mostro: ecco i dettagli

Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip è stato lui, modello e attore noto per aver recitato diversi anni fa nella soap opera Centovetrine: stiamo parlando di Alex Belli. Egli ha accompagnato gli italiani nel suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip per il flirt avuto con l’ex corteggiatrice Soleil Sorge, poi scegliendo di violare le regole del Grande Fratello per raggiungere sua moglie Delia Duran che, in preda alla rabbia dei filmati con Soleil mostrati nel programma, aveva deciso di lasciare pubblicamente l’attore e modello.

Alex è un noto attore e modello italiano, classe 1982, nato a Parma conosciuto agli spettatori per avere ricoperto il ruolo di Jacopo Castelli all’interno della famosa soap opera Cento Vetrine nella quale recita fino al 2015. Egli lavora come attore modello e fotografo ma la sua carriera inizia nel mondo della moda dove inizia a sfilare per brand internazionali nella città della moda per eccellenza come New York, Parigi e Londra.

Nel 2007 su consiglio di alcuni personaggi che hanno notato che la sua bellezza poteva essere associata al mondo attoriale debutta nel mondo del teatro con lo spettacolo La surprise de l’amour, recitando successivamente non solo nella soap opera citata al precedente paragrafo, ma anche in alcune pellicole cinematografiche fra cui possiamo ricordare Un’insolita vendemmia” di Marco Bracco, in Sacrificio d’amore e in Furore.

Egli ha fatto parlare molto di sé per le sue presunte varie relazioni amorose dapprima con Cristina Buccino con cui si vociferava un tradimento all’ex compagna Katharina. Tuttavia, la situazione era divenuta insopportabile e la donna ha deciso di terminare la loro relazione. Successivamente, l’uomo intraprende la relazione con Mila Suarez ma anche questa relazione giunge al termine e la donna afferma: “Sono dovuta scappare in Marocco perché lui mi ha violentato psicologicamente, che è ancora peggio che uno schiaffo”.

Oggi egli è legato a Delia Duran ma durante la sua permanenza al Gf Vip ha avuto un’intesa speciale tanto da dichiararsi innamorato della bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge. Tra i due vari baci e una grossa passione terminata quando Delia, arrivata all’interno della casa minaccia l’attore di lasciarlo in diretta televisiva; Alex, così, decide di violare le regole del distanziamento previste per la tutela da Covid-19 per avvicinarsi a sua moglie venendo escluso dal reality.

A smentire le parole di amore di Alex Belli vi è un’altra ex oltre Mila Suarez: stiamo parlando di Hellen Scopel che ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato senza parole i fan.

Le rivelazioni shock dell’ex di Alex Belli

L’ex del gieffino Alex Belli ci è andata giù pesante questa volta accusando il bell’attore di essere un uomo violento, traditore e bugiardo, valori su cui era basato il loro rapporto.

La relazione tra i due è durata tre anni e fu proprio la modella a lasciarlo a causa dei suoi continui tradimenti e proprio ella ha raccontato: “Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio un po’ spinto da un certo “Fra di Roma”. Quella volta mi sono insospettita. Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo”.