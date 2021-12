Barbara D’Urso, sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Stenterete a crederci

La conduttrice Barbara D’Urso prima della notorietà svolgeva un lavoro che stenterete a crederci: ecco di che si tratta

Una delle conduttrici che con la sua simpatia, ironia e professionalità ha portato milioni di telespettatori all’attenzione di tutti i suoi programmi riscuotendo un enorme successo è lei Barbara D’Urso. Tra i suoi programmi più famosi possiamo ricordare Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso dove, nel corso del tempo venivano trattati temi di gossip e spettacolo ponendo l’attenzione su alcuni episodi e argomenti che sono stati definiti “trash” dagli intenditori dei media. Tuttavia, per eliminare queste dicerie, PierSilvio Berlusconi ha ritenuto opportuno dedicare parte del format a temi di cronaca e attualità abolendo il trash con una durata minore.

Tutti ricordano le sue frasi celebri come “Col cuore” puntando il dito alla telecamera verso i telespettatori a casa e “Salutame a Soreta” rendendola nota anche per la sua simpatia oltre che per la sua professionalità. Non tutti ricordano ma ella è originaria della città di Napoli ma, all’età di diciotto anni decide di trasferirsi a Milano in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo. Così, riesce ad avere una possibilità come annunciatrice e valletta di alcuni programmi Telemilano 58 con il nome di “Barbara” poiché il nome Carmelita era troppo del sud.

Molti sono stati gli show e varietà condotti dalla bella Barbarella come possiamo ricordare tra tutti Forte fortissimo e Fresco fresco, entrambi del 1982 e in onda su Rai 1 fino al suo esordio come attrice nella fiction la Dottoressa Giò, dove interpretava il ruolo da protagonista, una ginecologa di un ospedale pubblico.

Nonostante il suo clamoroso successo per via dei programmi come Pomeriggio Cinque e Live- Non è la D’Urso, ella ha rivelato di avere paura di volare in aereo, in gergo tecnico aerofobia tanto da rivelare in un’intervista: “Pur di evitare l’aereo, viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante: così ho l’impressione di poter controllare le operazioni di volo”.

Non tutti lo sanno ma prima che la nostra Barbarella approdasse con successo nei programmi televisivi svolgeva un lavoro diverso.

Che lavoro svolgeva prima Barbarella

Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, ella a soli diciotto anni ha provato la carriera da modella ma questa scelta è durata davvero poco tempo.

La sua altezza non ha aiutato a continuare tale ruolo e quindi è passata alla conduzione di alcuni dei programmi più famosi dell’epoca. Inoltre, ella non ha mai smesso di definire Napoli la sua città rendendone orgogliosi gli stessi concittadini.