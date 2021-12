Belen e Antonino mai così distanti: la separazione è ufficiale

Sembra essere arrivata davvero al capolinea la storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese: gli ultimi comportamenti dei due sembrano non lasciare dubbi.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre da Antonino Spinalbese ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Belen Rodriguez ed Antonino si sono lasciati?

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono protagonisti di vari tira e molla. È vero, i due sono una coppia da poco più di un anno e, nel frattempo, sono già diventati genitori di Luna Mari quindi le responsabilità sono aumentate e, di conseguenza, anche le divergenze sono diventate insostenibili.

Hanno provato a darsi una seconda possibilità, ma non c’è stato nulla da fare ed i due non sono mai stati così distanti. A rivelarlo è stato il settimanale Oggi che paparazza Belen in un bar di Milano mentre aspetta Antonino per affidargli la bambina. I due appaiono freddi e distanti con la showgirl che dà un bacio a Luna Mari, ma neanche uno sguardo a Spinalbese.

Inoltre, stando ai rumors, l’ex hairstylist passerebbe weekend alternati in compagnia della figlia e quando non è con Luna Mari torna in Liguria dalla sua famiglia.

Antonino Spinalbese ha lasciato la casa della Rodriguez?

Nel frattempo, Belen Rodriguez vive circondata dall’amore della sua famiglia, sempre presente per lei, ma anche di Santiago che, nonostante abbia solo 8 anni, è già un piccolo ometto che aiuta la mamma. Da tempo, Antonino Spinalbese pare abbia fatto ritorno nella sua casa di Milano, mentre Belen continua a vivere nell’appartamento di sempre.

Il gossip impazzisce, ma non ci è dato sapere il reale motivo della rottura: si è parlato di un tradimento di Antonino con un’altra donna, ma anche la Rodriguez è stata vista mano nella mano con Michele Morrone. Nel frattempo, però, i due diretti protagonisti non hanno rilasciato dichiarazioni.