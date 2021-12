Clizia Incorvaia, la dura scelta durante la gravidanza: “Era la cosa giusta da fare”

Sono mesi difficili per Clizia Incorvaia che, nel pieno della gravidanza, ha dovuto fare una dura scelta ed ha deciso di fidarsi della scienza.

Clizia Incorvaia è un personaggio televisivo di Pordenone classe 1980. Cresce in Sicilia, dopo il diploma decide di seguire i suoi sogni e si trasferisce a Milano dove lavora come modella ed inizia a farsi conoscere sul piccolo schermo grazie a trasmissioni come Markette e Chiambretti Night. Nel 2016, insieme all’allora marito Francesco Sarcina, prende parte a Pechino Express.

Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip dove viene squalificata dopo 14 puntate, ma trova comunque l’amore. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2015 al 2019 è stata sposata con Francesco Sarcina che l’ha resa madre di Nina (2015), mentre dal 2020 è fidanzata con Paolo Ciavarro ed in attesa di un maschietto.

Clizia Incorvaia si è vaccinata contro il Covid durante la gravidanza?

Quelli che stiamo vivendo sono mesi difficili per tutti, soprattutto per le donne incinta che non sanno se vaccinarsi o meno contro il Covid durante i nove mesi della gravidanza. Le paure sono tante ed anche Clizia Incorvaia non è stata da meno. Incinta, ha ricevuto diverse domande da parte dei suoi fan che le chiedevano se si fosse vaccinata o meno.

L’influencer ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua. Non ha paura ad ammettere che sono stati “mesi di paura e terrore” proprio dovuti al fatto che doveva decidere se vaccinarsi o meno durante la gravidanza. La compagna di Paolo Ciavarro ha raccontato che: “Avevo molti dubbi, iniettarmi il vaccino in gravidanza mi faceva molta paura”.

Così sono iniziati mesi di ricerca, si è rivolta a persone esperte per poter prendere la decisione migliore fino alla dura scelta: “Ho deciso di affidarmi alla scienza e quindi di vaccinarmi, era la cosa giusta da fare”.

La richiesta di Clizia Incorvaia dopo il vaccino

Fino al momento in cui non aveva fatto il vaccino, Clizia Incorvaia aveva dovuto rinunciare alla vita sociale, agli eventi ed alle ospitate in tv, ma non rimpiange nulla. Per lei era essenziale dara la priorità al bambino in arrivo.

È consapevole, però, che il suo gesto non sarà accettato all’unanimità da tutti i suoi follower, ma ha chiesto di non essere attaccata poiché non si prenderà neanche la briga di leggere i messaggi contro questa sua decisione. Ora è felice e serena della sua scelta, in arrivo del bambino frutto del suo amore con Ciavarro.