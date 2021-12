Elisabetta Canalis, il messaggio straziante della showgirl: “Ho provato orrore…”

Elisabetta Canalis e il messaggio straziante della showgirl che ha lasciato tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Conosciuta per la sua bellezza disarmante che ha colpito i cuori di molti spettatori, nota per aver partecipato al tg satirico Striscia la notizia ideato da Antonio Ricci in qualità di velina “mora” insieme alla collega e amica Maddalena Corvaglia: stiamo parlando della splendida Elisabetta Canalis che tutti ricordano anche per i passati flirt avuti con diversi personaggi del mondo dello spettacolo fra cui George Clooney e Bobo Vieri nel 2000.

Il suo sogno sin da ragazzina è sempre stato quello di approdare nel mondo dello spettacolo tanto da decidere di traferirsi a Milano per cominciare gli studi alla Facoltà di lingue e letterature straniere anche se gli abbandona poco dopo. Il suo volto è associabile anche alla partecipazione nel film di Leonardo Pieraccioni Il pesce innamorato, e, dopo aver ricoperto il ruolo di valletta al Telegatto, viene scelta da Antonio Ricci come velina mora del programma Striscia la notizia insieme alla collega e amica Maddalena Corvaglia.

Ella, dopo aver concluso il tg satirico ha partecipato a diversi progetti cinematografici tra cui Deuce Bigalow – Puttano in saldo, Natale a New York, Decameron Pie , La seconda volta non si scorda mai , La fidanzata di papà e A Natale mi sposo.

Di recente, Elisabetta ha rivelato in un’intervista di aver ricevuto delle avances da Harvey Winstein confessando: “Anni fa è capitato di incontrarlo a una cena. Ha fatto un po’ il cretino, ha tentato delle avance ma normalissime, niente di particolare… Sono solidale al cento per cento con chi ha subito uno stupro ma non posso mettermi nella lista delle persone molestate”.

Prima Elisabetta era molto legata alla collega Maddalena Corvaglia ma tra le due è avvenuto qualcosa che le ha portate ad allontanarsi. Proprio Maddalena aveva rivelato: “Elisabetta Canalis? Preferisco non parlarne. È un grande dolore. Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù. Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata”.

Ella in un lungo post su Instagram ha raccontato un episodio di cui ha provato molta sofferenza e tristezza.

Elisabetta Canalis e la rivelazione

In un lungo post su Instagram la bella Elisabetta ha voluto fare un appello scritto e pubblicato dal Corriere della sera nel quale si affronta l’argomento sull’uccisione degli animali per creare pellicce.

Ella nel lungo post ha scritto: “Ho iniziato a rifiutare di uscire con mia mamma sin da piccola nel momento in cui indossava una pelliccia, ho provato orrore vedendo come questi capi inutili vengono prodotti e venduti passandoli per cool e di tendenza, bypassando tutta la sofferenza che c’è dietro.

Tante volte durante le mie battaglie contro le pellicce mi sono sentita dire “L’Italia non rinuncerà mai all’industria delle pellicce” oppure “ quella mentalità è difficile da cambiare” e via dicendo…

Oggi invece la sorpresa, una bellissima notizia che mi fa essere fiera del mio paese. Oggi inizia un’epoca di civiltà in cui i nostri figli non crederanno che un tempo gli animali venivano allevati per strappare loro la pelliccia “.