Antonella Clerici, le tristi parole sulla terapia intensiva: “Un miracolo se…”

La conduttrice Antonella Clerici e le tristi parole sulla terapia intensiva: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità

Una delle conduttrici che rappresenta ormai uno dei punti fermi della televisione italiana per quanto riguarda la sua professionalità messa in atto in uno dei programmi più seguiti del Mezzogiorno Italiano, La prova del cuoco, è lei, la splendida Antonella Clerici. Ella, con la sua bellezza, la sua simpatia e le sue gaffe simpaticissime, oggi divenute sfondo di alcune pagine social ha conquistato milioni di telespettatori che adorano la sua personalità, il suo talento e la sua bravura.

Antonella ha conquistato il suo pubblico anche per i suoi splendidi abiti che sono rimasti nel cuore di molti telespettatori durante la diretta del Festival di Sanremo che qualche anno fa ha condotto. Ma il suo esordio è avvenuto nel 1985, inizialmente come annunciatrice televisiva nel programma Dribbling dove si fa notare insieme a Gianfranco De Laurentis. Successivamente, visto il suo talento, la scalata al successo prosegue e nel 1995 partecipa a Telegoal fino a condurre insieme a Federica Panicucci e Daniele Piombi il Premio Regia Televisiva.

Nell’anno 2000 arriva la svolta, le viene proposto un cambio di stile presentando un programma che la consacrerà una delle migliori conduttrici della storia della televisione italiana: La prova del cuoco.

Ella è stata la spalla ufficiale di Paolo Bonolis conducendo insieme nel 2005 il Festival di Sanremo e indossando uno dei vestiti che ancora oggi il pubblico ricorda, rosa con i petali e tornando sul palco dell’Ariston nel 2020 ha svelato un dettaglio: “Sa che ho pensato di indossarlo di nuovo? Volevo fare un remake, ma ho abbandonato l’idea perché quell’abito è stato dato in beneficenza diversi anni fa e non so che fine abbia fatto. Forse è meglio così perché non sono sicura che ci sarei entrata, magari avrebbe avuto bisogno di qualche rinforzo visto che negli anni sono diventata più robusta”.

La conduttrice, nel corso d un’intervista ha fatto una confessione molto profonda lasciando in molti senza parole.

La confessione di Antonella Clerici

La conduttrice, quasi alla fine di quest’anno ha fatto un bilancio di ciò che è avvenuto nel mondo soprattutto per il dramma che ancora oggi viviamo: il Covid-19, ritenendo che chi non ha vissuto l’esperienza traumatica degli ospedali deve ritenersi davvero molto fortunato.

Ella nel dettaglio ha rivelato: “La pandemia ci ha fatto o peggiorare o migliorare. Da qualche tempo io mi arrabbio meno e affronto le cose con rilassatezza e ciò perché mi rendo conto che è stato un miracolo se nessuno della mia famiglia è finito in terapia intensiva. Conosco tanti che hanno vissuto questo trauma”.