Aurora Ramazzotti, le toccanti parole della giovane conduttrice: “Mi è venuto da piangere”

Aurora Ramazzotti commuove i suoi followers su Instagram con parole toccanti e inaspettate. La giovane conduttrice racconta di essere quasi scoppiata a piangere quando ha scoperto che cosa era successo.

Aurora Ramazzotti è una modella e showgirl, nota soprattutto per essere la figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti. Nata nel 1996, oggi ha 25 anni d’età e di recente ha intrapreso una carriera da conduttrice televisiva con il programma Blue Chats, il talk-show prodotto da Freeda.

La giovane conduttrice è nota anche per le sue uscite su Instagram. Di recente ha fatto discutere il suo appello in difesa di Paola Di Benedetto, modella e conduttrice televisiva, che giorni fa aveva pubblicato una serie di foto al naturale, che la mostravano senza trucco con il volto pieno di brufoli.

La scelta aveva l’intento chiaro di sensibilizzare il pubblico sul tema delle discriminazioni dettate dall’aspetto fisico, ma come spesso accade in questi casi si è scatenata una marea di commenti negativi sui social network. La Ramazzotti ne sa qualcosa, visto che qualche tempo fa le era accaduta praticamente la stessa cosa.

Molti ricorderanno la polemica sul cosiddetto cat-calling, cioè le molestie di strada. Aurora Ramazzotti aveva denunciato gli episodi di molestia ma il suo appello aveva scatenato ugualmente centinaia di commenti offensivi. Ecco perché ha deciso di prendere pubblicamente le parti della sua collega.

Aurora Ramazzotti difende Paola Di Benedetto

“Non riesco a capire come una cosa così bella come quella che ha detto Paola Di Benedetto possa riuscire a scatenare così tanta cattiveria nelle persone“, tuona Aurora Ramazzotti, visibilmente amareggiata per l’ennesima vicenda di odio sui social. “Sono molto dispiaciuta. Ma come fate a non vedere il bello che c’è in queste cose?“.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti prosegue con la sua invettiva, ritornando col pensiero alla vicenda del cat-calling, che all’epoca era finita su tutti i giornali, compreso il Corriere della Sera: “Mi è venuto da piangere quando lessi i commenti sotto il post del Corriere. Com’è possibile che una cosa così bella come essere ripostati da un giornale si sia trasformata in un incubo?“.

Aurora sembra consapevole delle logiche che dominano i social network, ma non si rassegna ad accettare i fiumi di odio che spesso si scatenano sulle piattaforme online: “C’erano un miliardo di commenti cattivi e sessisti, tutti mirati a distruggere me. Mi è venuto da piangere non tanto per i commenti in sé, ma perché erano decontestualizzati“.