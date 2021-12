Eleonora Daniele devastata dall’improvviso lutto: “Stanotte te ne sei andata”

Eleonora Daniele devastata dal lutto improvviso che l’ha colpita: ecco di chi si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle conduttrici di punta, oggi divenuta un volto Rai molto apprezzato dagli italiani per la sua profonda professionalità e talento è la bella Eleonora Daniele, classe 1976. Ella ha raggiunto il successo partecipando ad uno dei reality più seguiti della televisione italiana, il Grande Fratello. Oggi ha raggiunto il successo con alcuni dei programmi da lei presentati fra cui ricordiamo Nella memoria di Giovanni Paolo II , Lo Zexxhino D’Oro, Miss Italia, Il sabato italiano e Linea Verde Estate.

Oggi Eleonora è laureata in Scienze della comunicazione con il massimo dei voti e dal 2012 è iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante divenendo professionista nel 2016. La sua prima esperienza televisiva, non tutti la ricordano, ma avvenne nel lontano 2001 come figurante nella trasmissione La sai l’ultima?; la vera popolarità la raggiunse successivamente con il programma più seguito e spiato d’Italia, Il Grande Fratello, dove viene eliminata alla decima puntata con il 44% dei voti.

La sua carriera prosegue da un punto di vista artistico meramente recitativo proseguendo con diverse fiction fra cui La Squadra, Un posto al sole, Diritto di difesa e Carabinieri fino alla conduzione di uno dei programmi che l’ha resa apprezzata dal pubblico italiano, Unomattina dal 2004 fino al 2011.

Intervistata a Domenica In, programma condotto dalla zia Mara Venier, ella ha confessato un grande dolore ossia quella di suo fratello rivelando: “Quando hai una grande sofferenza hai più sensibilità per raccontare quella degli altri e tu hai vissuto un momento difficile. C’è stato un momento della mia vita che mi ha cambiato profondamente ed è la perdita di Luigi, mio fratello, autistico. Quando lui se n’è andato, quattro anni fa, per me è cambiato tutto. È come se si fosse fermato il tempo e se io fossi rimasta senza vita. Era lui che mi proteggeva. E lo fa ancora perché non se ne andrà mai. Mi manca molto. Credo che sia difficile avere questo problema in famiglia, però quando perdi qualcuno ti rendi conto di quanto era importante e di quanta ricchezza ti diano queste persone”.

Purtroppo, durante il periodo natalizio la bella conduttrice ha dovuto affrontare un altro grave lutto: sua zia.

Il lutto per Eleonora Daniele

Durante le festività natalizie, Eleonora Daniele ha dovuto affrontare un grave lutto ossia quello di sua zia e ha commosso tutti scrivendo un lungo post sui social seguito da una foto con sua zia che abbraccia la sua bimba.

Ella ha scritto: “Zietta mia . Stanotte te ne sei andata . Ieri sera sono riuscita a dirti ciao , per l’ultima volta. Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato stanotte ,nella tua eternità. Ancora mi ricordo quando venivamo a trovarti io e nonna Carlotta ,la tua amata sorella . Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi girovagare una bellissima tartaruga . Non so se fosse vera o frutto della mia immaginazione di bambina , magari era una delle tue grandissime zucche che io avevo trasformato in un animale, come in una favola !.[…] Tu e zio Alvise eravate due veri principi : una coppia felice , di quelle di un tempo, che si promettono amore eterno. Sei arrivata fino a 97 anni superando tanti dolori , sempre con quel sorriso che ti contraddistingueva.[…] Sono arrivata da te questa estate e ho vissuto tutta la felicità di vedertela in braccio. Fai buon viaggio zia Elsa , tra le braccia degli angeli , in un paradiso che ti sei meritata, tra i Santi e le persone buone d’animo come te”.