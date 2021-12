GfVip, altri due “vipponi” in procinto di entrare nella casa: il loro ingresso cambierà tutto

Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini si prepara ad accogliere nella casa due nuovi personaggi famosi, il cui ingresso al GFVip cambierà tutto. Ecco chi sono.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è cominciata lo scorso settembre, prosegue durante le feste di Natale e continuerà fino a metà marzo, quando sarà eletto il vincitore del reality-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nel frattempo, c’è chi entra e c’è chi esce e si preparano ad entrare nuovi concorrenti.

Nelle ultime puntate del Grande Fratello sono stati annunciati nuovi ingressi: nella casa più spiata dagli italiani sono già entrati l’ex tronista Alessandro Basciano, l’attrice Eva Grimaldi, la modella Federica Calemme e poi anche la showgirl Nathaly Caldonazzo e l’ex concorrente di Pechino Express Barù, nipote di Costantino della Gherardesca.

Salgono così a 20 i concorrenti attualmente presenti al GFVip, ma il numero è destinato ad aumentare nelle prossime puntate, perché è già stato previsto l’ingresso di altri due Vip, o meglio due “vipponi” in procinto di entrare nella casa: si tratta di due personaggi molto famosi il cui ingresso certamente cambierà le carte in tavola.

A Casa Chi, il talk-show condotto da Rosalinda Cannavò, l’autore Gabriele Parpiglia ha anticipato i nomi dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, due volti molto rinomati attorno ai quali si creerà molta attenzione mediatica. Certamente il loro ingresso cambierà tutto: ecco chi sono.

Kabir Bedi e Delia Duran entrano al Grande Fratello Vip

Proprio così, dovrebbero essere Kabir Bedi e Delia Duran i nuovi concorrenti del GFVip, pronti ad entrare nella casa durante le prossime puntate. Insieme a loro, forse, anche un terzo personaggio che dovrebbe essere scelto tra gli ex concorrenti del reality-show, pronto a fare ritorno.

Kabir Bedi è un attore di origini indiane, diventato famosissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di Sandokan nei film diretti da Sergio Sollima negli anni ’70. Tra l’altro, Kabir Bedi ha già avuto un’esperienza nei reality-show avendo partecipato all’Isola dei Famosi nel 2004.

Delia Duran, invece, è famosa per essere la fidanzata di Alex Belli, l’attore e modello espulso dal Grande Fratello Vip nelle scorse puntate, non prima di aver avuto un lungo e appassionato flirt con la concorrente Soleil Sorge, condito anche da un bacio in diretta nazionale. Come si comporterà con la sua rivale in amore? Dal suo ingresso nella casa ci si aspettano scintille.