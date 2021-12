Mara Venier, salta l’appuntamento con “Domenica In”: ecco svelato il motivo

Mara Venier salta l’appuntamento domenicale della trasmissione Domenica In: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità

Una delle conduttrici che rappresenta l’ironia, la professionalità e il talento per eccellenza che ha reso un successone il suo programma ormai trentennale modificando e stando al passo con i tempi in tema di cambiamenti mediatici è lei, Mara Venier con il suo storico programma Domenica In. Nel corso degli anni è sempre stata una delle conduttrici di punta della domenica definita anche la Zia degli italiani per i suoi modi di fare affabili e molto ironici, insomma una donna che ha reso piacevole la Domenica degli italiani.

Prima di essere al timone della storica conduzione del programma Domenica In, ella ha deciso giovanissima, all’età di diciotto anni, di trasferirsi con il suo primo marito a Roma poiché quest’ultimo voleva intraprendere la strada della recitazione cominciando anche lei. Questa la porta a conquistare diversi ruoli in molte pellicole cinematografiche di successo fra cui possiamo citare Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini, Zappatore (1980) di Alfonso Brescia con Mario Merola, e molte commedie all’italiana come Testa o croce (1982) di Nanni Loy.

Fu proprio quest’ultimo a notare in Mara un qualcosa in più e a proporla per la conduzione, scegliendola per alcune candid camera e alcuni programmi come Cantagiro in Una rotonda sul mare e in Ora di punta. Successivamente, prosegue la sua attività da conduttrice affiancando Luca Giurato nel programma Domenica In nel 1993 e, data la sua professionalità, l’anno successivo, dall’allora direttore Rai venne proposta la conduzione da solista.

La trasmissione Domenica In è molto seguita dagli italiani ma nel corso degli anni, visti i cambiamenti mediatici, ha subito dei profondi cambiamenti. Anche l’anno scorso la trasmissione ha sviluppato temi di attualità dando importanza a quello che stava accadendo nel mondo e che purtroppo non è ancora terminato, il Covid-19 invitando esperiti, politici, medici e virologi a saperne di più sull’argomento. Quest’anno, per comunque dare un minimo di leggerezza agli italiani, sono tornate le interviste, la musica e gli ospiti.

Cambio di programma improvviso per la trasmissione Domenica In che il 26 Dicembre non va in onda.

Come mai Domenica In non è andata in onda

Cambio di programma improvviso nella Domenica del 26 Dicembre 2021, la trasmissione Domenica In non è andata in onda per via di un membro dello staff che è risultato positivo al Covid-19.

La persona in questione, aveva presenziato alle prove giovedì e per questo si è preferito annullare la messa in onda e Mara Venier non ha avuto contatti in quanto non presente il giorno delle prove. Al posto della trasmissione, è andato in onda un best of on gli spezzoni dei momenti cult di questa edizione, preceduto dall’intervista già registrata ai tre tenori de Il Volo.