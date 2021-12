Nina Moric, la scioccante accusa ai danni di Belen: l’argentina l’ha fatto con il figlio | Ecco la verità

Nina Moric si scaglia contro Belen accusandola di aver fatto un danno a suo figlio Carlos: ecco di che si tratta

Una delle modelle più belle che ha cambiato la storia dell’alta moda divenendone un’icona a livello mondiale è la showgirl nata in Croazia, naturalizzata italiana nota per essere uno dei volti principali del videoclip di Ricky Martin venendo scelta tra molte modelle: stiamo parlando di Nina Moric. Ella, ha fatto chiacchierare molto il mondo del gossip e dello spettacolo per essere stata la moglie di Fabrizio Corona, il Re dei paparazzi e da cui ha avuto un figlio, Carlos. Tra i due non c’è mai stato un buon rapporto e spesso questo ha fatto soffrire tantissimo il loro unico figlio.

Inizialmente la bella Nina intraprende la strada della giurisprudenza non portandola a termine e così decide di abbandonare gli studi partecipando ad un concorso per aspiranti Top Model nel 1996 cominciando da lì la carriera da modella, calcando le passerelle più importanti del mondo. Diviene anche il volto principale di diverse campagne pubblicitarie soprattutto di lingerie.

Durante una sfilata di moda, dopo essersi trasferita a Milano, viene notata da Gianni Versace che la vuole tra le sue modelle lanciandola nel mondo dello spettacolo dove raggiunge il massimo della notorietà. Successivamente lavorerà tra le più importanti case di moda internazionali come Roberto Cavalli, Calvin Klein, Les Copains, Valentino, Erreuno, John Richmond, Atelier Pronovias.

Nel 1999 raggiunge il massimo della notorietà dopo essere stata scelta tra moltissime ragazze come protagonista del videoclip di Ricky Martin, Livin’ la vida loca nella città di Los Angeles. Nella sua carriera ha partecipato a tantissime trasmissioni come Torno Sabato con Giorgio Panariello, I raccomandati, L’isola dei famosi, Il Bagaglino.

La donna è stata legata a Fabrizio Corona e dal matrimonio è nato il loro unico figlio, Carlos. Per anni tra di loro vi sono stati tantissimi problemi che hanno soffrire moltissimo il figlio e di recente ella aveva accusato il Re dei paparazzi a pensare esclusivamente ai soldi affermando: “Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte a una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia”.

Al centro del gossip e dei media sono le dichiarazioni e le accuse che Nina ha rivolto alla showgirl argentina Belen Rodriguez.

Nina Moric contro Belen Rodriguez: le accuse pesanti

Al centro dei media, questa volta non vi è né Luigi Favoloso e né tanto meno Fabrizio Corona bensì la bella showgirl Belen Rodriguez. Quest’ultima è stata accusata da Nina di aver baciato il figlio durante una festa avvenuta il 23 dicembre scorso.

Tale dichiarazione, postata sui social da mamma Nina è stata immediatamente smentita dal figlio Carlos Maria secondo cui ha dichiarato che quei messaggi sono frutto della sua immaginazione. Nelle Stories di Nina vi era scritto: “Belen mi ha fatto bere. voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca, non voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina. Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio”.

A smentire le accuse della madre ci ha pensato Carlos Maria affermando: “ Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo Né si sarebbe permessa. Inoltre le voglio molto bene, non credete a queste str***, perché sono tutte str***”.