Belen Rodriguez nuovamente al fianco di Antonino: ecco come hanno passato la vigilia di Natale

Sembrava che si fossero detti addio definitivamente, ma ora il colpo di scena che vuole Belen Rodriguez di nuovo vicina ad Antonino Spinalbese per le feste di Natale.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre da Antonino Spinalbese ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, ritorno di fiamma?

Stanno ancora insieme o si sono lasciati definitivamente? È questa la domanda che, da mesi ormai, si fanno i fan di Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese. Un giorno sembra che tra i due vi sia una profonda crisi, il giorno dopo, invece, sembrano più vicini che mai.

Infatti ora arriva il colpo di scena: Belen ed Antonino hanno passato insieme la vigilia di Natale. Una scintilla che fa riaccendere la speranza nei fan che sperano nel lieto fine. Gli indizi di tutto questo arrivano direttamente da Instagram con la showgirl che ha condiviso alcuni scatti della sua Vigilia in una location splendida e di lusso, con alcune decorazioni che non passano certo inosservate.

Anche Antonino ha aggiornato i suoi fan e basta fare attenzione per notare che, nelle sue storie, sono presenti le stesse decorazioni e che l’ex hairstylist si trova nella stessa location di Belen. Ovviamente non vi sono foto dei due insieme, ma visto che si tratta dello stesso posto non può essere una coincidenza ed i due hanno trascorso la vigilia di Natale insieme.

Belen ed Antonino insieme per Luna Mari?

Non ci è dato sapere se Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono tornati insieme, ma una cosa è certa: entrambi hanno voglia di crescere nel migliore dei modi Luna Mari e così hanno deciso di trascorrere la vigilia di Natale insieme, proprio come una famiglia, per aprire i regali e vivere momenti magici.

D’altronde i due non hanno mai commentato ufficialmente i rumors sulla loro crisi e non sappiamo se tra loro sia tornano o meno il sereno.