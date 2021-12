Chiara Ferragni e Fedez colpiti dal Covid: ecco cosa sono costretti a fare tutto il giorno

Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Covid e, per questo motivo, hanno preso un’importante decisione che li porta a fare dei sacrifici.

Chiara Ferragni non ha certo bisogno di presentazioni. Chiunque, almeno una volta, ha sentito il suo nome. Imprenditrice ed influencer di Cremona, classe 1987, è colei che ha dato vita al mondo delle influencer e delle blogger. Tutto è iniziato quasi per gioco nel 2009 con il sito The Blonde Salad fino a diventare un’imprenditrice digitale con oltre 25 milioni di persone che la seguono sul suo profilo Instagram.

La Ferragni è diventata un volto noto ed amato in tutto il mondo, testimonial di brand di lusso. Una ragazza che non si tira mai indietro ed ama fare nuove esperienze tanto che nell’estate 2020 ha debuttato in versione cantante sulle note del tormentone estivo Non mi basta più con Baby K. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2018 è sposata con Fedez che l’ha resa madre di Leone Maria (2018) e di Vittoria (2021).

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: la decisione

Solo pochi giorni fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di tornare nella loro casa a Milano rinunciando alle vacanze natalizie in montagna poiché preferivano essere vicini agli ospedali visto che Leone aveva avuto la febbre e la tosse mischiandola, poi, a Vittoria.

I due avevano precisato che i bambini erano negativi al Covid, ma purtroppo poi è arrivata la sorpresa e ad essere positivi sono proprio loro. La Ferragni e Fedez sono asintomatici, ma questo non vuol dire che non possano contagiare e visto che i figli sono negativi hanno preso un’importante decisione per salvaguardarli: quella di indossare le mascherine ffp2 tutto il giorno in casa poiché sono loro ad occuparsi di Leone e Vittoria ora in quarantena quindi preferiscono essere prudenti.

L’influencer ha ammesso che è davvero molto difficile non poterli abbracciare e che i bambini stessi sono ancora troppo piccoli per capire come mai i genitori si stanno comportando in questo modo.

Come stanno Chiara Ferragni e Fedez?

Nel frattempo, Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato la quarantena nella loro casa a Milano tra film, serie tv, ma anche le coccole della mamma di Chiara che ha recapitato loro la cena, fuori dalla porta di casa.

I due sono sempre stati in prima linea per sconfiggere il Covid e sensibilizzare la popolazione sull’importanza del vaccino. Entrambi hanno già ricevuto la terza dose di vaccino ed, anche grazie a questo, stanno vivendo il Covid in modo asintomatico.