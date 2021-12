Gemma Galgani, il messaggio struggente della dama di U&D: “… purtroppo non c’è più”

Natale malinconico per Gemma Galgani. La famosa dama di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram un messaggio dal contenuto struggente: ecco che cosa ha scritto.

Gemma Galgani è nata a Torino nel 1950, oggi ha 71 anni d’età ed è uno dei volti protagonisti di Uomini e Donne Over, lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dedicato a “cavalieri e dame” della terza età. Negli anni si è guadagnata una grande notorietà sia in tv che sul web.

Le sue litigate con Tina Cipollari hanno fatto letteralmente la storia della trasmissione. Dopo dieci anni, Gemma Galgani è ancora uno dei personaggi di Uomini e Donne che piace di più e le sue storie d’amore con i cavalieri di turno sono sempre molto seguite. Quest’anno l’abbiamo alle prese con il flirt di Costabile Albore.

Gemma Galgani, però, non è solo la dame di Uomini e Donne, ma anche un’opinionista televisiva riconosciuta, ospite dei programmi tv di Barbara D’Urso e di reality show come Temptation Island. In passato, prima di raggiungere la notorietà, è stata a lungo direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino.

In occasione delle festività di Natale 2021, Gemma ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio dal sapore struggente e i toni malinconici. Si firma “la vostra Gemma” e a cuore aperto scrive: “A Natale per alcuni la solitudine è tra le sensazioni più triste“. Ecco il suo messaggio.

“È stato un anno difficile”, il messaggio di Gemma Galgani

“È stato un anno difficile per tutti noi“, si apre così il lungo post su Instagram di Gemma Galgani, con il quale la dama di U&D vuole approfittare delle festività natalizie per dedicare un pensiero ai più sfortunati: “Penso alle persone anziane, alle persone che lavorano senza sosta, a chi vorrebbe essere con la propria famiglia al completo ma che purtroppo non c’è più“.

Se è vero che il Natale è tradizionalmente la festa in cui si celebra l’unione familiare, è anche vero che non tutti sono così fortunati da avere tutti i cari ancora in vita: “Chi ha la possibilità di trascorrerlo con la famiglia ha un prezioso tesoro. Ha un valore inestimabile“.

Il messaggio, corredato da un video in cui Gemma Galgani mostra il presepe fatto in casa sua, si conclude con un tocco di positività: “In arrivo un Babbo Natale che, con la sua slitta trainata dalle renne, vaghi per il cielo spargendo l’amore su tutti e per tutti e, avvolti dall’amore come una copertina di Linus, saremo in grado di sostenerci ed aiutarci“.