GfVip, la tragica notizia che ha stravolto un concorrente: “È venuto a mancare…”

Un fulmine a ciel sereno mina la tranquillità nella casa del Grande Fratello Vip. Uno dei concorrenti è rimasto stravolto dalla tragica notizia: ecco che cosa è successo.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è in onda ormai da più di 100 giorni. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, come sempre in onda sulle reti Mediaset, ha accolto di recente delle new entry e attualmente conta ormai ben ventuno concorrenti in gara, tra cui l’ultimo entrato Kabir Bedi, noto attore indiano.

Non sempre, però, nella casa del GfVip è tutto rosa e fiori. Tra nuovi amori che nascono, amicizie che si stringono, giochi divertenti e grasse risate, a volte c’è spazio anche per momenti di tensione e dolori da affrontare. Questa volta, però, la tragica notizia che è arrivata nella casa va molto al di là dei semplici litigi quotidiani.

Non deve essere stato affatto facile, per gli autori che lavorano dietro le quinte del Grande Fratello Vip, prendere in disparte il diretto interessato e comunicargli la triste novità che poco prima era arrivata nella redazione del programma. Una notizia per la quale c’era anche il rischio che dovesse abbandonare la casa.

Stiamo parlando di Alessandro Basciano, l’ex tronista di Uomini e Donne e tentatore sull’isola di Temptation Island, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6 dal giorno 96. Entrato da pochissimo, si era già messo in mostra per il fisico scultoreo e l’animo da bravo ragazzo: peccato, però, per quello che gli è successo.

Lutto al GfVip: è morto il nonno di Alessandro Basciano

È stato lui stesso a condividere la tragica notizia con gli altri concorrenti del GfVip. Ritornato in casa dopo la comunicazione in confessionale, Alessandro Basciano si è rivolto agli altri ed ha confessato con la voce commossa: “Gli autori mi hanno comunicato che mio nonno è venuto a mancare. Purtroppo la vita va così. L’ultima volta che l’ho visto non stava benissimo, adesso ha smesso di soffrire“.

Poco dopo Alessandro Basciano è scoppiato in lacrime e solo gli abbracci dei suoi nuovi amici lo hanno aiutato a riprendersi dopo lo scossone emotivo. Ciò che gli fa male di più sembra essere il fatto di non essere riuscito a dare un ultimo saluto al suo caro nonno.

“È il momento sbagliato adesso“, ha detto riferendosi al fatto che si trova nella casa del GfVip e non potrà uscire per il funerale e per stare vicino ai suoi familiari. Agli altri inquilini confida: “Anche con gli altri nonni è successo così, una volta per esempio stavo in Spagna quando è successo“.