I Ferragnez in ansia per le condizioni di salute della piccola Vittoria: dopo lo spavento la drastica scelta

Per Chiara Ferragni e Fedez la salute della piccola Vittoria ha la priorità su tutto e su tutti, ecco perché hanno preso una drastica decisione per il bene della figlia.

Chiara Ferragni non ha certo bisogno di presentazioni. Chiunque, almeno una volta, ha sentito il suo nome. Imprenditrice ed influencer di Cremona, classe 1987, è colei che ha dato vita al mondo delle influencer e delle blogger. Tutto è iniziato quasi per gioco nel 2009 con il sito The Blonde Salad fino a diventare un’imprenditrice digitale con oltre 25 milioni di persone che la seguono sul suo profilo Instagram.

La Ferragni è diventata un volto noto ed amato in tutto il mondo, testimonial di brand di lusso. Una ragazza che non si tira mai indietro ed ama fare nuove esperienze tanto che nell’estate 2020 ha debuttato in versione cantante sulle note del tormentone estivo Non mi basta più con Baby K. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2018 è sposata con Fedez che l’ha resa madre di Leone Maria (2018) e di Vittoria (2021).

Chiara Ferragni e Fedez finiscono in anticipo le vacanze in montagna

Solo qualche mese fa, la piccola Vittoria ha avuto dei problemi ed è stata costretta ad essere ricoverata in ospedale per alcuni giorni. Sembrava che il peggio fosse, finalmente, passato ed i Ferragnez erano tranquilli al fianco dei loro figli. Da qui la decisione di partire per le vacanze di Natale e passarle in montagna.

Tuttavia, Chiara Ferragni e Fedez sono stati costretti ad interrompere queste vacanze ed a fare ritorno a Milano per poter essere più vicini all’ospedale. A rivelare il motivo è la stessa influencer, tramite le storie di Instagram: “Con le vacanze non siamo particolarmente fortunati, Leo non stava bene ieri aveva la febbre oggi non ce l’ha più, ha solo la tosse, però se l’è presa la Vitto”.

La Ferragni si mostra preoccupata ai suoi fan poiché si ricorda ancora i giorni passati in ospedale e la paura. Da qui la decisione di tornare a casa, mentre le sue sorelle e la mamma proseguono le vacanze in montagna.

I Ferragnez: Leone e Vittoria hanno il Covid?

In molti si stanno chiedendo se, magari, Leone e Vittoria abbiamo preso il Covid, ma Chiara Ferragni ci tiene a precisare che non si tratta di questo virus: “Sono entrambi negativi però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali (speriamo di no) visto che qui siamo un po’ isolati”.

Ovviamente vi è la speranza che durante le prossime vacanze tutto andrà per il meglio e che possano essere tutti in salute per godersele a pieno.