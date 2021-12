“Non ho mai avuto così paura”: il drammatico racconto di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis senza filtri racconta ai suoi fan uno dei momenti più difficili che ha vissuto nell’ultimo periodo.

Giulia De Lellis è un personaggio televisivo di Pomezia classe 1996. Dopo il diploma all’Istituto professionale di moda e di arte, arriva per lei il successo. Precisamente nel 2016 quando, appena ventenne, partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante: una storia d’amore che ha appassionato il pubblico fino al 2019 quando la ragazza ha scoperto vari tradimenti da parte del fidanzato ed ha deciso di scrivere il titolo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! edito da Mondadori e che è stato il libro più venduto in Italia su Amazon.

Una carriera in ascesa che la vede testimonial di importanti brand e che nel 2017 l’ha vista partecipare al Grande Fratello Vip. Nel 2021 debutta come attrice al fianco di Fabio Volo in Genitori vs Influencer e conduce il reality Love Island. Per quanto riguarda la sua vita privata è stata, appunto, al fianco di Andrea Damante, di Andrea Iannone mentre ora è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.

Giulia De Lellis racconta il momento più difficile che abbia mai vissuto

Sappiamo che Giulia De Lellis condivide quasi sempre tutto ciò che fa con i suoi fan: dai progetti lavorativi ai dietro le quinte dei suoi impegni, ma anche la sua quotidianità con i suoi giorni normali in compagnia della famiglia e dei suoi cari.

La De Lellis ha voluto condividere anche un momento importante della sua vita, ovvero quando è stata vaccinata contro il Covid. Durante un giochino su Instagram “Condividi una foto di…” le è stato chiesto di condividere uno scatto di un giorno da cancellare e la ragazza ha condiviso una foto di lei su un lettino.

Ed ha scritto: “Il giorno in cui mi sono vaccinata! Lo rifarei cento volte, ma sono stata davvero male e non ho mai avuto così paura per me stessa”. Certo, l’influencer ha avuto molta paura, ma è consapevole che si tratta di un gesto da compiere per poter tornare al più presto alla normalità.

La suocera di Giulia De Lellis contro il suo lavoro?

Nel frattempo, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta prosegue a gonfie vele. I due hanno trascorso le vacanze di Natale insieme alle loro famiglie e, proprio a proposito della famiglia, stando al settimanale Oggi, pare che mamma Umberta, la suocera della De Lellis, non ami particolarmente il fatto che lei appartenga al mondo dello spettacolo.

Sembra infatti che la signora Umberta stia cercando di ridisegnare l’immagine social della nuora, soprattutto all’estero.