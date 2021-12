Rosalinda Cannavò distrutta dalla tragedia improvvisa: “… hai smesso di soffrire”

Natale triste per Rosalinda Cannavò che è stata colpita da un lutto improvviso ed ha perso una delle persone più importanti della sua vita.

Adua Del Vesco è un’attrice di Messina classe 1992. Il suo vero nome è Rosalinda Cannavò, ma ha scelto questo nome d’arte per debuttare sul piccolo schermo. Dopo aver studiato danza, debutta come attrice a 16 anni e si trasferisce a Roma per seguire corsi di dizione e di recitazione. Nel 2012 debutta nella fiction L’onore e il rispetto diventando un volto conosciuto, dopo due anni la troviamo al cinema con Sapore di te.

Seguono altre apparizioni in titoli noti come Il peccato e la vergogna 2 (2014), Rodolfo Valentino – La leggenda (2014), Furore (2014-2018), Non è stato mio figlio (2016) fino a Il bello delle donne…alcuni anni dopo (2016). Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip dove trova l’amore con Andrea Zenga e nel 2021 è la conduttrice di Casa Chi su Mediaset Infinity ed Instagram. In passato, è stata l’ex fidanzata di Gabriel Garko, ma si trattava solo di una montatura per fini pubblicitari.

Rosalinda Cannavò e l’addio alla nonna

Non è certo un mistero il fatto che Rosalinda Cannavò sia molto legata alla sua famiglia. Appena ne ha la possibilità si reca in Sicilia per passare del tempo con i suoi cari oppure i suoi genitori la raggiungono a Milano ed in quei momenti per lei esistono solo loro, tanto che tende ad allontanarsi anche dai social network.

Per questo motivo ha vissuto molta tristezza nel giorno di Natale che, invece, dovrebbe essere una giornata magica. La Cannavò ha dovuto dire addio all’adorata nonna, venuta a mancare proprio il 25 dicembre ed a rivelarlo è lei stessa pubblicando una foto, in bianco e nero, in sua compagnia nelle storie di Instagram.

Rosalinda scrive alla nonna: “Ciao nonna. Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire”, consapevole che ora avrà un angelo in cielo pronto a proteggerla ed aiutarla.

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga: il loro primo Natale

Nel frattempo, la storia d’amore tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga procede a gonfie vele. I due hanno appena vissuto il loro primo Natale insieme passando le festività nelle Marche, in compagnia della famiglia Zenga.

Poi si sposteranno in Sicilia per poter permettere a Rosalinda di stare in compagnia della sua famiglia e darsi la forza dopo la perdita della nonna.