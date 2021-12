Alfonso Signorini dà il benservito a Sonia Bruganelli: a rimpiazzarla un’ex di suo marito

Alfonso Signorini da il benservito a Sonia Bruganelli con una vendetta: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

Uno dei conduttori che da sempre ha mostrato la sua professionalità soprattutto in qualità di opinionista e oggi di conduttore di uno dei programmi di punta della rete Mediaset, il Grande Fratello Vip dando spesso dimostrazione di saper affrontare situazioni di ogni genere sia all’interno che all’esterno della casa più spiata d’Italia è lui, Alfonso Signorini. Egli, più volte ha dovuto affrontare situazioni sia all’interno che all’esterno dello studio, tra concorrenti e opinioniste che lo affiancano ossia Sonia Bruganelli e Adriana Volpe con la quale, spesso, ci sono state delle tremende discussioni.

Una personalità eccezionale in termine professionali quella di Alfonso Signorini che, una volta terminati gli studi laureandosi in Lettere con specializzazione in Filosofia Medievale con il massimo dei voti, brilla in alcune redazioni giornalistiche divenendone direttore. Nel 2008, infatti, diviene direttore dell’importante editoriale Tv Sorrisi e Canzoni proseguendo anche la sua carriera all’editoriale Chi.

Nel 2002 avviene il debutto televisivo con lo show Chiambretti C’è in onda su Rai2 dove egli è noto per essere un ottimo opinionista, figura che ricoprirà successivamente anche in altre trasmissioni come L’Isola dei famosi e per molto tempo nel Grande Fratello Vip, quando la conduzione era nelle mani di Ilary Blasi.

Lo scorso mese, Signorini si è trovato di fronte ad una bufera mediatica per aver pronunciato una frase circa il tema dell’aborto dove anche Endemol, società produttrice del programma che presenta ha preso le distanze emettendo un comunicato: ”

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’ aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione […]”.

E’ avvenuta la scorsa settimana una lite con l’opinionista, moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli che ha provocato l’abbandono dello studio da parte di quest’ultima. Secondo fonti pare che sia avvenuto un episodio di profonda vendetta.

La vendetta di Signorini

Secondo Dagospia il conduttore Alfonso Signorini, dopo lo scontro con Sonia Bruganelli avrebbe deciso di sostituire quest’ultima con Laura Freddi, ex storica di Paolo Bonolis.

Tanto che si legge: “Dopo il famoso scazzo, quella serpe di Signorini con chi sostituirà al GFVip del 3 gennaio la sua opinionista impegnata a galleggiare a Dubai? Con Laura Freddi, ex fiamma di Bonolis. Tranquilli, Sonia non si inca**erà, è talmente piena di sé che potrebbe stare tre mesi senza mangiare (per la bilancia sarebbe un sollievo)”.