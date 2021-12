Antonella Elia è pronta alle nozze: la showgirl ha detto “sì” a Pietro Delle Piane

Antonella Elia pronta alle nozze con il suo compagno Pietro delle piane: i dettagli e le curiosità della vicenda

Negli anni Novanta si è fatta conoscere per la sua bellezza e per il suo essere frizzante e genuina facendosi spazio nel mondo della televisione italiana in qualità di valletta affiancando i migliori conduttori della storia della tv come Alberto Castagna, Mike Bongiorno e Corrado. Tutti la ricordano in alcuni programmi che hanno fatto la storia della comunicazione televisiva come a Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, Non è la Rai, Pressing e La ruota della fortuna partecipando, di recente al Grande Fratello Vip e al reality L’Isola dei famosi: stiamo parlando di Antonella Elia.

Ella si trasferisce a Roma dopo la maturità classica per intraprendere la carriera teatrale esordendo in televisione nel 1990 al fianco dei maestro dei maestri della conduzione Corrado nello storico varietà da lui ideato e condotto La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, nelle edizioni 1991, 1993 e 1994 raggiungendo un livello abbastanza elevato in termini di professionalità. A regalarle la fama e la notorietà, però, è stato il programma Non è la Rai ideato da Gianni Boncompagni.

Inoltre ha anche affiancato altre personalità del mondo della conduzione come Fabrizio Frizzi nella nona edizione del Gran Premio Internazionale dello spettacolo. Successivamente presenta insieme a Luca Barbareschi il programma Questo è amore, ballando e cantando l’omonima sigla.

Ha raggiunto livelli massimi di notorietà grazie all’affiancare i maestri della conduzione anche se su Alberto Castagna non ha espresso delle parole positive affermando: “Non eravamo molto in sintonia, forse perché aveva un modo di fare diverso da Corrado, Raimondo e Mike che erano molto paterni e protettivi. Non avevamo cose in comune, il mio umorismo non era adatto al suo e credo che non mi abbia capita fino in fondo”.

Ella è legata a Pietro delle Piane e il loro amore ha cambiato in meglio la vita della showgirl. per lei c’è stata una bellissima notizia.

Antonella Elia e la notizia che le ha cambiato la vita

Antonella Elia e Pietro delle Piane sono legati sentimentalmente da un amore profondo e sincero e durante un’intervista di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto hanno fatto un annuncio importante che ha lasciato senza parole il popolo del web.

La coppia ha rivelato che presto ci sarà il loro matrimonio e ad annunciarlo è stato proprio Pietro affermando: “Le ho fatto due proposte di nozze, una dopo 6 mesi che la conoscevo e un’altra il 1° novembre di quest’anno, giorno del suo compleanno, con il ‘brillocco’ assieme. Lei ha detto di sì”.

La data delle nozze non è ancora fissata ma Delle Piane fa sapere che potrebbe essere nel 2022, mentre Antonella è frenata affermando di avere paura di diventare moglie.