Arisa e Vito Coppola non si staccano più: un’intesa che continua a crescere

La cantante Arisa e l’intesa con Vito Coppola il ballerino che l’ha stregata a Ballando con le stelle: ecco come prosegue il loro rapporto

Una delle cantanti che con la sua musica ha cambiato in maniera vertiginosa la musica italiana e la scena musicale dal primo momento in cui si è fatta conoscere è stata lei, Arisa. Il suo talento è stato subito riconosciuto dai critici musicali soprattutto grazie alla sua prima canzone che si aggiudicò la vittoria al Festival di Sanremo 2009, Sincerità. Una donna piena di ambizioni e molto talentuosa che si è fatta apprezzare anche nella trasmissione Ballando con le stelle insieme al suo ballerino Vito Coppola. La loro intesa ha stregato particolarmente il pubblico a casa e i giudici tanto da vincere questa edizione del programma.

Prima del successo, Arisa ha svolto molti lavori tra cui la babysitter, cameriera e poco prima di salire sul palco dell’Ariston l’estetista. Ella è dotata da una splendida voce e da una presenza scenica che nel corso del tempo è migliorata ma che a primo impatto ha stregato giudici, media e stampa soprattutto al Festival di Sanremo 2009 con una nuova melodia che si aggiudicò la vittoria: il brano Sincerità.

Proprio a proposito di tale brano, i media fecero subito una critica positiva affermando: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”.

Non ha mai tenuto nascosto al pubblico e ai suoi fan di essere ricorsa ad alcuni ritocchini estetici e in un’intervista ha dichiarato: “a ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.

La sua intesa speciale con il ballerino Vito Coppola, conosciuto durante la trasmissione Ballando con le stelle si fa sempre più interessante e i due sono sempre più vicini.

Arisa e Vito Coppola sempre più vicini

Il feeling continua tra Arisa e Vito Coppola anche lontano dalle telecamere e la stessa cantante ha mostrato ai suoi fan in alcune Instagram Stories dei momenti speciali con il suo amato Vito.

Ella ha affermato: “Niente è il 26 anzi il 27 e le feste sono finite… Guardate chi c’è con me… Si è tagliato i capelli, sembra ancora più piccolo, un teenager”. Vito risponde: “Dove siamo? In mezzo al traffico, per arrivare al centro di Napoli ci stiamo mettendo una vita, andiamo a trovare un amico… Guardate quanto è bello questo bimbo, è bellissimo.. Pure io però”.