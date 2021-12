Barbara D’Urso, la tragedia che le ha spezzato il cuore: “Sempre con me”

Barbara D’Urso e la tragedia che le ha spezzato il cuore: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle conduttrici che risultano più apprezzate dal pubblico italiano per la sua simpatia, ironia e professionalità è Barbara D’Urso. Ella, originaria di Napoli ha conquistato il suo pubblico per le sue frasi ormai diventato un cult come “Salutame a soreta” e “Con il cuore” mentre indica la telecamera, divenuta anche oggetto di divertenti imitazioni. La conduttrice ha dedicato parte della sua carriera a numerosi programmi ottenendo un buonissimo riscontro come Live- Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque e in passato il Grande Fratello.

La sua carriera inizia all’età di diciotto anni quando decide di trasferirsi dalla sua città di origine, Napoli a Milano realizzando il sogno dello spettacolo. Inizialmente voleva fare la modella ma per via della sua altezza questo non è stato possibile. Così, nel 1977 esordisce come showgirl su Telemilano 58 ma con il nome Barbara poiché Carmelita per i vertici aziendali era troppo del sud cominciando a collaborare nel programma Goal, accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi e lavorando come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi.

Nonostante il suo essere talentuosa soprattutto nei programmi condotti che hanno fatto un enorme successo come Pomeriggio Cinque e Live- Non è la D’Urso, ella in un’intervista ha rivelato di aver paura di volare tanto da dichiarare: “Pur di evitare l’aereo, viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante: così ho l’impressione di poter controllare le operazioni di volo”.

PierSilvio Berlusconi, visto le profondi critiche sui programmi condotti da Barbarella che riguardavano temi definiti dai critici di comunicazione “trash”, ha deciso di cambiare i temi e la durata limitandola a solo un ora.

Barbarella ha voluto ricordare in una Instagram Stories una persona che per lei è stata importantissima e che le ha cambiato la vita in meglio il giorno del suo onomastico.

Il ricordo di Barbara D’Urso

La conduttrice Barbara D’Urso ha voluto ricordare una delle persone che le è stata vicino in maniera particolare in ogni momento della sua vita e ha contribuito al suo processo di crescita. In una Instagram Stories ha deciso di postare una vecchia foto con una frase struggente.

Come sottofondo a questa meravigliosa fotografia ha deciso di dedicare il brano “Pensiero” della band I Pooh scrivendo: “Per oltre 30 anni abbiamo passato insieme il giorno di Santo Stefano insieme quando potevamo. buon onomastico amico-fratello indimenticabile. Sempre con me”.