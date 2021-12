Belen e Antonino, è scontro sui social: botta e risposta tra i due

Continuano gli screzi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo la separazione della coppia è scontro sui social con botta e risposta tra i due: tutto per la figlia Luna Marì.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è ormai finita. La showgirl argentina e l’ex parrucchiere, oggi modello, fotografo e influencer, si sono ormai lasciati da un pezzo e sembrano destinati a non tornare insieme. In mezzo, purtroppo, la piccola Luna Marì, la figlia nata a luglio dal loro breve fidanzamento.

Sono in molti a chiedersi se e quando Antonino e Belen faranno pace. Nonostante la grande differenza d’età tra i due, la coppia era amatissima sui social e la nascita della figlia Luna Marì aveva fatto credere a molti che la love story sarebbe durata ancora a lungo. E invece pochi mesi dopo la nascita è arrivata già la rottura definitiva.

Che rapporti hanno adesso Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Si frequentano ancora? E come gestiscono i rapporti con la bambina? A giudicare dalle foto pubblicate sui social, pare che la piccola Luna Marì faccia la spola tra casa del padre e casa della madre e lo stesso abbia fatto anche durante il Natale.

Antonino Spinalbese era stato visto riaccompagnare la bambina a casa di Belen qualche settimana fa e poco dopo era stato visto uscire dall’appartamento, prova del fatto che ormai con la showgirl argentina i rapporti sono ai minimi termini. Adesso, però, un altro episodio conferma le tensioni che si sono create dopo la separazione.

La figlia Luna Marì fa litigare Belen e Antonino

Dopo il Natale Belen si è trasferita con il resto dei suoi familiari in una lussuosa baita di montagna e sta trascorrendo il resto delle festività sulla neve. Con lei, ovviamente, c’è anche Luna Marì ed era inevitabile che la showgirl argentina pubblicasse gli scatti di sua figlia su Instagram. “Io ti renderò libera“, scrive nella didascalia di una foto pubblicata a Santo Stefano.

Pronta la risposta di Antonino Spinalbese, che per la prima volta dopo mesi torna a commentare un post pubblicato dalla sua ex fidanzata: “La pubblicità del Ringo“, scrive lui ironizzando sulla foto di sua figlia. Un commento che però sembra non essere affatto piaciuto a Belen, al punto che lei ha prontamente cancellato il post da Instagram.

Come se nulla fosse, appena 24 ore dopo il botta e risposta tra i due, Belen ha pubblicato di nuovo alcune foto di Luna Marì e stavolta ha scritto semplicemente: “Libera“. Una frecciatina per Antonino?