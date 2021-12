Carlo Conti, sapete perché ha rotto con Roberta Morise? Il retroscena è clamoroso

Dopo dieci anni dalla fine della loro storia d’amore, arriva la verità sul motivo dell’addio tra Carlo Conti e Roberta Morise, un retroscena che nessuno si aspettava.

Carlo Conti è un conduttore televisivo di Firenze classe 1961. Ha vissuto un’infanzia difficile poiché il padre è morto a causa di un tumore ai polmoni quando lui aveva appena 18 mesi. Un volto molto amato del piccolo schermo anche se ha iniziato come conduttore radiofonico fino ad arrivare in tv: dapprima nella tv locale toscana, poi in quella nazionale.

Lo troviamo a capo di Telethon dal 1992 al 2013, a Giochi senza Frontiere nel 1993. E’ il volto di Miss Italia e di Miss Italia nel mondo fino al 2006 e de I Raccomandati fino al 2008. Tiene compagnia agli italiani l’ultimo giorno dell’anno con L’anno che verrà ed è a capo de I migliori anni e di Tale e quale show, tutti programmi molto amati dagli italiani. Inoltre, è stato il direttore artistico ed il conduttore del Festival di Sanremo nel 2015, 2016 e 2017. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato a lungo fidanzato con Roberta Morise, mentre dal 2012 è sposato con Francesca Vaccaro che l’ha reso padre di Matteo (2014).

Come mai Carlo Conti e Roberta Morise si sono lasciati?

Carlo Conti è stato il tipico Dongiovanni che amava divertirsi e non trovava la stabilità nel campo della vita privata fino all’arrivo di Roberta Morise. I due erano molto legati ed affiatati nonostante i 25 anni di differenza, ma la loro storia d’amore non è finita nel migliore dei modi e si sono detti addio.

I due hanno lavorato insieme in diversi programmi come I Raccomandati, L’anno che verrà o L’Eredità e proprio in quest’ultimo è scoccata la scintilla. Un amore importante che cresceva giorno dopo giorno tanto che si pensava fosse in arrivo il matrimonio, ma nel 2011 la doccia fredda con una nota del legale della Morise che rivelava come la loro relazione fosse giunta al capolinea anche se i due rimanevano in ottimi rapporti e la stima e l’affetto reciproco non si sarebbero mai persi.

La Morise ha rivelato, anni dopo, il vero motivo della loro separazione: la storia, ad un certo punto, si era logorata forse anche a causa della differenza d’età e dei loro diversi stili di vita. Vivevano un rapporto intenso, ma come tra un padre ed una figlia e non come tra due fidanzati. La showgirl non è riuscita a superare la crisi ed ha preferito dire addio al compagno complice anche la troppa esposizione mediatica che viveva il loro amore.

Carlo Conti e Roberta Morise dopo la loro separazione

L’anno successivo alla loro separazione, Carlo Conti è convolato a nozze con Francesca Vaccaro che, ancora oggi, è al suo fianco e lo ha reso padre di Matteo.

Mentre Roberta Morise ha avuto diversi flirt fino all’arrivo di Giulio Fratini, suo attuale fidanzato.