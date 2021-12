Charlene di Monaco, preoccupano ancora le sue condizioni: ecco il comunicato ufficiale

Le ultime notizie ufficiali sulla salute di Charlene di Monaco preoccupano ed allontanano un suo possibile ritorno nel Principato in breve tempo.

Nata come Charlene Wittstock a Bulawayo nel 1978, è la principessa consorte del principe Alberto II di Monaco. Appassionata di sport fin dalla più tenera età, partecipa ai Giochi Panafricani nel 1999 vincendo due medaglie d’oro ed una d’argento, mentre nel 2000 arriva quinta alle Olimpiadi di Sydney.

Nel 2008, a seguito di un infortunio alla spalla, abbandona il mondo dello sport agonistico. Dal 2006 è al fianco del principe Alberto che ha sposato il 01 luglio 2011. La coppia ha due figli, i gemelli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier venuti alla luce nel dicembre 2014. Da quando è principessa di Monaco, Charlene si è distinta per il suo aiuto alle cause umanitarie e per il suo voler avvicinare i bambini allo sport.

Come sta Charlene di Monaco?

Da quasi un anno, nel Principato di Monaco tiene banco la questione Charlene. Dopo aver passato circa otto mesi in Sudafrica per motivi di salute, l’ex nuotatrice ha fatto ritorno dalla sua famiglia, ma solo per pochi giorni, poi è stato necessario un ricovero in una clinica segreta, probabilmente in Svizzera, per non essere troppo lontana da Montecarlo e per poter vedere più facilmente il marito ed i figli.

Si sperava che il Natale portasse con sé buone notizie, ma così non è purtroppo e le condizioni della Principessa preoccupano ancora. Il Palazzo Reale ha rilasciato un comunicato ufficiale dove, fra le righe, fa intendere che la situazione è ancora seria, ma che rimane sotto controllo. Charlene si sta riprendendo in “modo soddisfacente e rassicurante” e pare essere “sulla via del recupero”.

Saranno necessari, però, ancora dei mesi prima che tutto possa tornare alla normalità. I suoi due bambini l’aspettano a braccia aperte: speravano di poter passare le feste natalizie in compagnia della mamma, ma invece sono rimasti a Palazzo con papà Alberto e la zia Carolina.

Alberto di Monaco e Charlene pronti a divorziare?

C’è chi pensa che dietro tutti questi problemi di salute si nascondano, in realtà, degli screzi tra Charlene ed Alberto di Monaco con i due pronti a divorziare. Ma sembra davvero improbabile come possibilità e probabilmente si tratta dei soliti rumors.

Sembra più coerente, invece, il fatto che la Principessa sia stata ricoverata in seguito ad alcune crisi nervose di cui soffre da quando assume dei farmaci: sono diversi gli episodi di violenza che l’hanno vista protagonista a Palazzo e, per questo, è stato necessario ricoverarla.