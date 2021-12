Festival di Sanremo, il ritorno dei Maneskin è possibile: la speranza di Amadeus

Dopo la vittoria, i Maneskin sono pronti a tornare sul palco del Festival di Sanremo? Amadeus ci spera ed afferma che il loro ritorno è possibile.

I Maneskin sono un gruppo musicale rock che si è formato a Roma nel 2016. Composto da Damiano David (la voce), Thomas Raggi (alla chitarra), Victoria De Angelis (al basso) ed Ethan Torchio (alla batteria). La notorietà arriva l’anno successivo al loro incontro, nel 2017, grazie al talent show X Factor dove arrivano secondi, ma nonostante questo firmano un contratto con la Sony Music. Il singolo Torna a casa li fa conoscere e li consacra a livello nazionale.

Protagonisti di tour sold out, il 2021 rappresenta per loro l’anno della svolta grazie alla vittoria del Festival di Sanremo e dell‘Eurovision Song Contest. Conosciuti a livello mondiale tanto che conquistano la top 200 di Spotify in ben 33 paesi, il New York Times non ha dubbi e punta su di loro come band dell’anno fino al successo definitivo quando aprono il concerto dei Rolling Stone.

I Maneskin pronti a tornare al Festival di Sanremo? Le parole di Amadeus

Ci avviciniamo a grandi passi a febbraio, ovvero il mese in cui va in onda il consueto appuntamento con il Festival di Sanremo. L’ultima edizione ha visto trionfare i Maneskin con il brano Zitti e Buoni. Da quel momento, per loro, una carriera in ascesa con la vittoria anche agli Eurovision Song Contest ed un successo mondiale che li ha portati ad aprire il concerto dei Rolling Stone.

Amadeus si prepara a condurre una nuova edizione sul palco dell’Ariston per la terza volta consecutiva, sperando che sia un successo come sempre. E c’è chi spera in un ritorno dei Maneskin nella città ligure. Sappiamo, ovviamente, che non parteciperanno come Big poiché è stata resa nota la lista degli artisti in gara, ma c’è la speranza di vederli come ospiti.

Lo stesso Amadeus rivela che: “I Maneskin sono stati una sorpresa. Serata dopo serata ho cominciato a capire…e mi sono detto: o spaccano alla grande o il pubblico rimane spiazzato. Se li vedremo quest’anno come ospiti? Ancora non lo so, lo spero”.

Festival di Sanremo: ci sarà Fiorello?

Oltre dei Maneskin, si parla anche di Fiorello come possibile ospite d’onore al Festival di Sanremo per poter replicare il successo ottenuto dal comico siciliano.

A tal proposito Amadeus afferma: “Con Fiorello c’è un rapporto speciale, noi non parliamo mai di Sanremo. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival, ci confronteremo. E deciderà lui se e quando venire all’Ariston”.